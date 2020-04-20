Corona virüs haritasında son durum

Koronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 86 bin kişiyi aştı. Corona virüs nedeniyle 2017 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 11 bin 976 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Peki dünyada durum ne? İşte Corona virüs haritası son durum...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 20 NİSAN 2020

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI 2 MİLYON 400 BİNİ AŞTI, ÖLENLERİN SAYISI 165 BİN

Corona virüsü haritasına göre, 20 Nisan sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 2 milyon 406 bin. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 165 bin 273. Corona virüs salgını dünya genelinde 185 ülkede görülüyor.

ABD'DE CORONA VİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 40 BİNİ AŞTI

Corona virüs vaka sayısının en yoğun olduğu ülke neredeyse 760 bin vaka ile ABD. En çok ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 683. ABD'de pandeminin merkezi vaka ve ölü sayısının en yüksek olduğu New York'ta 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. ABD'nin ardından listede en çok vakaya sahip ülke, neredeyse 198 bin kişi ile İspanya. İspanya'da ölü sayısı 20 bini aştı. Ölü sayısına bakıldığında ise neredeyse 179 bin vakası bulunan İtalya 23 bin 660 ölüm sayısı ile 2. sırada yer alıyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI BİTKİSEL İLAÇ

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi.

Ulusal televizyon kanalı TVM'de açıklamada bulunan Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce (IMRA) geliştirilen ve klinik testleri geçen bitkisel ilacın hazır olduğunu açıkladı.