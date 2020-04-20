Corona virüs haritasında son durum

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 86 bin kişiyi aştı. Corona virüs nedeniyle 2017 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 11 bin 976 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Peki dünyada durum ne? İşte Corona virüs haritası son durum...
CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 20 NİSAN 2020
Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.
CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN
CORONA VİRÜS VAKA SAYISI 2 MİLYON 400 BİNİ AŞTI, ÖLENLERİN SAYISI 165 BİN
Corona virüsü haritasına göre, 20 Nisan sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 2 milyon 406 bin. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 165 bin 273. Corona virüs salgını dünya genelinde 185 ülkede görülüyor.
ABD'DE CORONA VİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 40 BİNİ AŞTI
Corona virüs vaka sayısının en yoğun olduğu ülke neredeyse 760 bin vaka ile ABD. En çok ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 683. ABD'de pandeminin merkezi vaka ve ölü sayısının en yüksek olduğu New York'ta 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. ABD'nin ardından listede en çok vakaya sahip ülke, neredeyse 198 bin kişi ile İspanya. İspanya'da ölü sayısı 20 bini aştı. Ölü sayısına bakıldığında ise neredeyse 179 bin vakası bulunan İtalya 23 bin 660 ölüm sayısı ile 2. sırada yer alıyor.
KORONAVİRÜSE KARŞI BİTKİSEL İLAÇ
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi.
Ulusal televizyon kanalı TVM'de açıklamada bulunan Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce (IMRA) geliştirilen ve klinik testleri geçen bitkisel ilacın hazır olduğunu açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!