Koronavirüs haricinde Ortadoğu'da hangi gelişmeler yaşandı?

Koronavirüs salgını sürerken, dünyanın pek çok yerinde başka siyasi gelişmeler de yaşandı.

Kaçırmış olabileceğinizi düşündüğümüz Ortadoğu'daki gelişmeleri derledik.

Tahran ve Washington tekrar karşı karşıya geldi

Tahran ve Washington arasında on yıllardır süren, ABD'nin P5+1 ile İran arasında yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından üst düzey askeri yetkili Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle derinleşen kriz, koronavirüs salgını sürecinde de devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Basra Körfezi'nde yaşanan yeni bir gerilimin ardından, "Amerikan ordusunda ABD gemilerini denizde taciz eden bütün İran botlarının vurulması ve yok edilmesi emri verdiğini" açıkladı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1252932181447630848

İran Devrim Muhafızları'nın cevabı, "Kararlı bir yanıtla karşılık veririz" oldu.

Trump'ın açıklaması, İran'ın İslam Devrimi Muhafızları'na ait sürat botlarının Kuveyt yakınlarında tatbikat yaparken, ABD savaş gemilerine çok yaklaştığına dair haberlerin ardından geldi.

Amerikan ordusu, bu iddialarını destekleyen görüntüler paylaştı.

İran Devrim Muhafızları ise olaydan "profesyonel olmayan provokatif eylemlerde bulunduğunu" ve "uyarılara kayıtsız kaldığını" söylediği ABD'yi sorumlu tuttu; ancak bu iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmadı.

Tahran ay başında Amerikan gemilerinin bir İran gemisinin önünü kestiğini savunmuştu, bunun üzerinde Devrim Muhafızları Körfez'de devriye faaliyetlerinin artırıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter paylaşımıyla Trump'a seslendi, "Bütün yapman gereken başka ülkelerin işlerine karışmayı bırakmak, özellikle de benimkine" dedi.

Rusya da ABD'ye İran'a yönelik tehditlerine son vermesi ve Basra Körfezi'nde sükunetin sağlanması çağrısı yaptı.

İran cephesinde yaşanan gelişmeler bunlarla da sınırlı değil.

İran-ABD krizinin bitmediğini gösteren beş neden

İran Devrim Muhafızları 22 Nisan'da ülkenin ilk askeri uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye oturtulduğunu açıkladı.

Tahran koronavirüsle mücadelesini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle, uyguladığı yaptırımlardan ötürü Washington'a hesap sorulması çağrısı da yaptı.

Ancak bunun yerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin tek taraflı çekildiği İran ile varılan 2015 nükleer anlaşmasında kendisini taraf ilan edeceğini açıkladı. Washington böylece Ekim ayında sona erecek olan İran'a yönelik yaptırımların süresinin uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne baskı uygulamayı planlıyor.

İsrail'de koalisyon hükümeti kuruldu, Netanyahu eleştiri yağmuru altında

Benny Gantz (solda) ve Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile siyasi rakibi ve merkez sol ittifakı Mavi ve Beyaz'ın lideri Benny Gantz, 20 Nisan'da koronavirüs acil hükümeti kurmak üzere anlaşmaya imza attılar.

Anlaşmaya göre, iki siyasetçi dönüşümlü olarak başbakanlık koltuğuna oturacak. İlk olarak Netanyahu göreve başlayacak.

Hükümet, ülkede sonuçsuz kalan art arda üç seçimin ve bir yıl süren siyasi belirsizliğin ardından geliyor.

Ancak yeni koalisyon hükümetinin Başbakan Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk davalarından kaçma olanağı ve aşırı yetki verdiğini düşünen binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Binyamin Netanyahu - İsrail Başbakanı neden dokunulmazlık istiyor?

Tel Aviv'de Rabin Meydanı'nda toplanan eylemciler, protesto sırasında maske taktı ve aralarındaki ikişer metrelik mesafeyi korumaya çalıştı.

"Suç Başbakanı" yazan bir maske takan protestocu

Başbakan, üç farklı yolsuzluk soruşturmasında resmen suçlanıyor. Netanyahu ise suçlamaları reddediyor.

Yeni koalisyon anlaşması kapsamında, Netanyahu'nun yargı ve diğer tüm üst düzey kamu atamalarında veto hakkı olacak.

Koalisyon hükümetinin yaptığı anlaşmaya karşı çıkanlar, İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) bu anlaşmayla birlikte etkisizleştirileceğini savunuyor.

Suudi Arabistan çocukken işlenen suçlar için idamı kaldırdı

Suudi Arabistan'da yetişkinliğe erişmeden önce işlenen suçlar için idam cezası kaldırıldı.

Krallığın İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, suç işleyen çocukların 10 yılı aşmamak kaydıyla çocuk cezaevinde hapis cezasına çarptırılacakları kaydedildi.

Resmi verilere göre ülkede geçen yıl nerdeyse 200 kişi idam edildi.

Riyad Cuma günü de kırbaç cezasının kaldırılacağını açıkladı.

İnsan hakları savunucuları ülkede pek çok kişinin adil yargılanma imkanı bulamadığını kaydediyor.

Yemen'in güneyinde ayrılıkçılar özerklik ilan etti

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçılar, ülkenin güneyinde özerklik ilan etti.

Liman kenti Aden merkezli Güney Geçiş Konseyi (GGK),güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ilanı talimatı verildiğini de açıklamıştı.

Güney Geçiş Konseyi savaşçıları

Suudi destekli Yemen hükümeti ise, özerklik ilanını tanımadığını bildirdi ve "gerilimi tırmandıracak eylemlere son verilmesini" istedi.

Yemen, Mart 2015'te Husilerin ülkenin batısının büyük kısmını ele geçirerek Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ülkeyi terk etmesine yol açtığından beri çatışmalara sahne oluyor.

Komşusunda gerçekleşen bu isyanın bölgesel rakibi İran tarafından desteklendiğini savunan Suudi Arabistan ise Yemen'de Husilere karşı savaşan uluslararası bir koalisyonun liderliğini yapıyor.

Fransız haber ajansı AFP, ayrılıkçıların bu ilanının Yemen'de 5 yıldır devam eden savaşı daha da karmaşıklaştıracağı ve "savaş içinde savaşa yol açabileceği" yorumunu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri uluslararası koalisyonda yer almasına rağmen ayrılıkçıları destekliyor.

Birleşmiş Milletler Yemen'deki iç savaşı "en kötü insani felaket" olarak tanımlamıştı.

BM: Yemen'de tüm taraflar savaş suçu işlemiş olabilir