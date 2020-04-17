17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığının sokak hayvanları için yayımladığı genelgenin ardından Edirne Valiliği koordinasyonuyla sokak hayvanları için mama verildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 1. Bölge'ye bağlı Edirne Şube Müdürlüğüne gelen dernek temsilcileri ve gönüllülerin araçlarına, sokak hayvanlarını beslemeleri için çuval çuval mama yüklendi.Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünyanın zor zamanlar yaşadığını hatırlattı.
Koronavirüsün hayvanları da etkilediğini belirten Islattı, "Hayvanlar için iki ciddi boyutu var koronavirüsün. Birincisi, hayvanlara yiyecek sağlanan çoğu fabrika ve lokantanın kapalı olmasından kaynaklı açlıkla burun buruna gelmiş durumdalar. İkincisi de bazı bilinçsiz vatandaşların, hayvanlardan insanlara virüsün bulaşacağı korkusuyla hayvanlarını terk ediyor olmasıyla karşı karşıyayız. Bilim insanları bunu açıkladılar 'lütfen hayvanlarınızı terk etmeyin, böyle bir bulaşma yok' diye." ifadelerini kullandı.
Islattı, duyarlılığı nedeniyle Edirne Valisi Ekrem Canalp'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de mama dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Salgın döneminde sokak hayvanları derneklerinin de zor zamanlar yaşadığına dikkati çeken Cebeci, "Sokak hayvanlarımızı besleyemez duruma gelmiştik. Valiliğimiz sağ olsun yetişti ve bize mama tesliminde bulundu. Bunun için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Enez Doğal Yaşamı Çevreyi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Selma Yılmaz ise salgın günlerinde her alanda birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edildiğini belirtti. Sokak hayvanlarının aç bırakılmadığını anlatan Yılmaz, Vali Canalp'e teşekkür ederek mama yardımının devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!