Koronavirüs: Grip ve Covid-19'a aynı anda yakalananlarda 'ölüm riski iki katına çıkıyor'

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) aynı anda hem gribe hem de koronavirüse yakalanmanın, Covid-19'dan ölüm riskini neredeyse iki katına çıkardığını açıkladı.

Kurumun açıklaması Ocak-Nisan ayları arasında hastanelerden toplanan verilere dayanıyor. Buna göre sadece koronavirüsten ölüm oranı yüzde 23.

Aynı zamanda gribe de yakalanan koronavirüs hastalarında ise bu oranın yüzde 43 olduğu görüldü.

Uzmanlar, bu yüksek oranların ağır risk grubundaki kişiler için geçerli olduğunu belirtmesine karşın, yetkililer aynı anda hem koronavirüs hem degribe yakalananların ciddi sorunlar yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

PHE ayrıca, grip nedeniyle hastaneye yatan kişilerin diğer hastalar ya da personelden Covid-19 kapma riskine de dikkat çekti.

30 milyon kişiye grip aşısı

Kurum, riski azaltmak için büyük bir grip aşısı kampanyası başlatıyor.

Kış boyunca 30 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Hastalığın aileler arasında yayılmasını önlemek için ilk kez tüm ilkokul öğrencileriyle 11-12 yaşlarındaki çocuklara burun spreyi grip aşısı yapılacak.

Ayrıca Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in risk grubu listesindeki 4,5 milyon kişiyle sağlık çalışanları ve bakıcılar da aşı olacak.

İkinci aşamada ise 50-64 yaşındaki kişilere aşı yapılması planlanıyor.

PHE'nin Medikal Direktörü Prof. Yvonne Doyle, ağır gribe yakalananların hastanede tedavi görmesinin gerekebileceğini, bunun da bu kişileri Covid gibi risklere açık hale getirebileceği uyarısında bulundu. Prof. Doyle, "İnsanlar hala gribin soğuk algınlığı gibi olduğunu düşünüyor. Öyle değil" dedi.

Birleşik Krallık'ta geçen yıl gripten 8 bin kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin kişi de hastanede tedavi görmüştü.