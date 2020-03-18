Koronavirüs - Fransa Sağlık Bakanı: Anti-inflamatuar ilaçlar hastalığı ağırlaştırabilir

18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, reçetesiz satılan ve yaygın olarak kullanılan anti-inflamatuar ilaçların koronavirüsü daha da ağırlaştırabileceği uyarısında bulundu.
Bir nörolog olan Veran, Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajında "Anti-inflamatuar ilaçlar almak [ibuprofen, kortizon…] enfeksiyonu ağırlaştırıcı bir etki yapabilir. Ateşiniz varsa parasetamol alın. Anti-inflamatuar ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışın" dedi.
https://twitter.com/olivierveran/status/1238776545398923264
Uzmanlar, vücudun bağışıklık sistemini zayıflattığı için enfeksiyon hastalıklarında anti-inflamatuar ilaçlar almanın riskli olduğuna dikkat çekiyor.
Fransa Sağlık Bakanlığı'nın uyarısında asetamonifen olarak da bilinen parasetamol ilaçların inflamasyonu ağırlaştırmadan ateşi düşürebileceği belirtiliyor.
Ülkede Ocak ortasında, ibuprofen, parasetamol ve aspirin gibi ağrı kesici ilaç almak isteyenlere eczacılara danışma zorunluluğu getirildi. Eczacılar, hastalara bu ilaçların olası riskleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Toulouse Hastanesi'nin Eczacılık Birimi Başkanı Jean-Louis Montastruc, RTL radyosuna "Anti-inflamatuar ilaçlar, ateş veya enfeksiyon varsa komplikasyon riski içeriyor" dedi.
Fransız Sağlık Bakanlığı, Cuma günü 24 saat içinde 800 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü duyurdu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3661'e yükselirken ölü sayısı 79'a çıktı. 154 hastanın yoğun bakımda olduğu bildiriliyor.
Sağlık Bakanı Veran, hastalığın "hızla yayıldığını" fakat hastaların yüzde 98'inin iyileştiğini söyledi.
Eyfel Kulesi, Versailles Sarayı'yla Louvre ve Orsay müzeleri ve Pompidou Kültür Merkezi gibi birçok yer ziyaretlere kapalı.
Okulların kapalı olduğu ülkede, eğitime internet üzerinden devam edilecek.
Paris civarındaki kiliselerde Pazar ayinleri yapılmadı.
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