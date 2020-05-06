Koronavirüs: Fransa'da ilk vaka 'Aralık ayında görüldü'

Paris yakınlarında çalışan bir doktor geçen yıl 27 Aralık tarihinde zatürre teşhisiyle tedavi edilen bir hastasından alınan örneklerin test edildiğini ve hastanın aslında Covid-19 olduğunun anlaşıldığını söylüyor.
Dr Yves Cohen Fransız basınına, hastadan o sırada alınan sürüntü örneklerine şüphe üzerine yakında koronavirüs testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.
Şimdi tamamen iyileşmiş olan 50'li yaşlarındaki hasta ise, virüsün yayıldığı bilinen yerlere gitmediğini, dolayısıyla hastalığı nasıl kaptığını hiç bilmediğini söylüyor.
Bu, virüsün Fransa'ya daha önce düşünüldüğünden neredeyse bir ay önce ulaşmış olabileceği anlamına geliyor.
Şimdiye kadar Fransa'daki ilk vakaların 24 Ocak tarihinde teşhisi konulan üç kişi olduğu düşünülüyordu.
Bunlardan ikisi salgının başgösterdiği Çin'in Vuhan kentinde bulunmuşlardı, üçüncü kişi ise onlardan birinin yakınıydı.
Nasıl ortaya çıktı?
Paris yakınındaki Avicenne ve Jean-Verdier hastanelerinin Acil bölümünün başhekimi olan Dr Cohen Fransız BFMTV televizyon kanalına verdiği mülakatta, bir süredir geri dönüp Aralık ve Ocak ayında grip ve benzeri belirtilerle kendilerine başvuran hastaların dosyalarını incelediğini anlattı.
Doktor Cohen bu dönemde çalıştığı hastaneye bu tür 14 hasta geldiğini belirliyor ve bunlardan o sırada alınmış olan sürüntü örneklerini laboratuvara koronavirüs testine yolluyor.
"Hastaların burunlarından alınan ve o sırada başka virüsler için test edilen sürüntü örneklerini yeniden bu kez koronavirüs olup olmadığına bakmak için test ettik" diyen doktor Cohen 14 hastadan birinin örneğinin koronavirüs pozitif çıktığını anlatıyor.
"14 hastadan biri pozitif çıktı. Hata olmasın diye iki kez test ettik. Her ikisinde de pozitif çıktı" diyor.
Test sonucu gelince Fransa Ulusal Sağlık Kurumu'na bildirdiğini söyleyen doktor Cohen, diğer doktorları da hastanelerinde bu dönemde tedavi gören grip benzeri hastaların örneklerini yeniden test etmeye çağırdı.
Doktor Cohen konuyla ilgili ayrıntılı tıbbi raporun bu hafta sonuna kadar hazırlanacağını ve International Journal of Antimicrobial Agents adlı uluslararası mikrobiyoloji dergisinde yayımlanacağını da söyledi.
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