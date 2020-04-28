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Koronavirüs salgını erkekleri daha çok etkiliyor. Bilim insanlarına göre, bunu sebebi kadınların daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması...

İTALYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 64'Ü ERKEK

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 64'ü erkek, İspanya'da yüzde 59, Almanya'da ise bu oran yüzde 58. Bir görüşe göre, bu durumun nedeni koronavirüs için risk grubu olarak kabul edilen yüksek tansiyon ve diyabet hastaları arasında erkeklerin daha fazla olması. Kadın ile erkek arasındaki farkın olası bir diğer nedeni ise bağışıklık sistemi. Vücudun koronavirüse karşı savaşması için bir araya gelen proteinler kadınlar ve erkeklerde farklı şekillerde çalışıyor. Bu güne dek yapılan tüm çalışmalar kadınların bağışıklık sisteminin erkeklerinkinden daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu da kadınların erkeklere göre virüs enfeksiyonlarından daha az etkilenmesini sağlıyor. Kadınlar virüse karşı ilk yanıtı vermekte de sonrasında antikor geliştirmekte de bağışıklık sistemi nedeniyle öne geçiyor olabilir. Kadınlarda bulunan östrojen hormonunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği yönünde hipotezler de bulunuyor. Yine de bilim insanları, tüm bu açıklamaların yeni tür koronavirüs değil diğer virüslerle yapılan çalışmalar sonunda elde edilen bulgulara dayandığına dikkat çekti. Koronavirüs ailesinden olan SARS ve MERS salgınlarında da kadınların daha fazla etkilendiği belirtildi.