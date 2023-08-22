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        Haberler Gündem VAKALAR ARTIYOR! Koronavirüs eris varyantı nedir? Covid-19'un yeni varyantı Eris belirtileri neler, bulaşıcı mı ve Türkiye'de görüldü mü?

        Vakalar artıyor! Koronavirüs eris varyantı nedir, belirtileri neler ve Türkiye'de görüldü mü?

        Çin'de Koronavirüs'ün "Eris" adı verilen EG.5 varyantının yaygınlaştığı açıklandı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre; Nisan ayında 0,6 olarak açıklanan Koronavirüs eris varyantı vakaları Ağustos ayında yüzde 71,6'ya yükseldi. İşte Covid-19'un yeni varyantı Eris belirtileri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 12:21 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:21
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        • 1

          Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) varyantı Çin'de yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre "gözlem altındaki varyant" olan eris virüsünü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirdi. Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye’de Eylül ayında Eris varyantı vaka sayılarında artış olabileceğini açıklarken gözler "Koronavirüs eris varyantı nedir, belirtileri neler ve Türkiye'de görüldü mü?" sorularına çevrildi. İşte Koronavirüs eris varyantı belirtileri...

        • 2

          ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

          İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.

          ERİS VARYANTI İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

          Eris varyantı ilk olarak 3 Temmuz 2023'te uluslararası alanda, özellikle de Asya'da artan raporlar nedeniyle izlenmeye başladı.

          Birleşik Krallık'taki serilerin yüzde 11,8'i 10 Temmuz 2023'ten itibaren Eris olarak sınıflandırıldı.

        • 3

          ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

          Boğaz ağrısı,

          Burun akması,

          Burun tıkanıklığı,

          Hapşırma,

          Kuru öksürük,

          Baş ağrısı,

          Islak öksürük,

          Boğuk ses,

          Kas ağrıları,

          Değişik koku alma.

        • 4

          BU BELİRTİLERE DİKKAT!

          Eris virüsünün ana semptomları, yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir. Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.

        • 5

          HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

          Dünyada halen 51 ülkede tespit edildi ve yayılmaya devam ediyor. En sık görüldüğü ülkeler ise; Çin, ABD, Kore, Japonya, Avustralya ve İngiltere.

        • 6

          ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

          Prof. Dr. Alper Şener "Eris varyantı uyarısı Türkiye’de Eylül ayında Eris varyantı vaka sayılarında artış olabilir." açıklamalarında bulundu.

        • 7

          "TÜRKİYE'DE EYLÜL AYINDA ERİS VARYANTINDA ARTIŞ OLABİLİR"

          İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1), Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olarak görülmeye başladığını belirterek, “Türkiye’de ise bu süreç biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Eylül ayı içerisinde belki 3’üncü, 4’üncü haftasından sonra karşı karşıya kalacağımız yada göreceğimiz vaka sayılarında artış olabilir” dedi.

        • 8

          İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, İngiltere'de Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris’e (EG.5.1) ilişkin değerlendirmede bulundu. Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1), Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olarak görülmeye başladığına dikkate çeken Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye’de Eylül ayı sonlarında doğru Eris varyantı vakalarının görülmeye başlanabileceğini dikkat çekti.

        • 9

          Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1), Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olarak görülmeye başladığını belirterek, “Birleşik Devletlerde yüzde 17’ye varan bir başvuru artışı ve hasta yatış oranlarında bir artış var. İngiltere’de yüzde 40’larda bir rakamlar telaffuz ediliyor. İrlanda’da da birkaç gün içerisinde yatış oranlarında bir artış oranı ön plana çıktı. İspanya yine İngiltere kaynaklı vaka sayılarında kısmi bir artışı Sağlık Bakanlığı aracılığıyla duyurdu. Avrupa Birliği ülkeleriyle çok seyahat olduğu için bu varyant havuzundan etkilenmeme şansımız yok gibi görünüyor. Ama bizim bir avantajımız var. Hali hazırda iklim anlamında baktığımızda dışarıda vakit geçiren gruplar içerisindeyiz. Uzmanlar bu ülkelerdeki vaka sayılarındaki artışı daha çok konserlerde kalabalıklaşmaya ve ağırlıklı olarak sinemalara bağladılar. Türkiye’de ise bu süreç biraz daha uzayacak gibi görünüyor. En azından Eylül ayı içerisinde belki 3’üncü, 4’üncü haftasından sonra karşı karşıya kalacağımız yada göreceğimiz vaka sayılarında artış olabilir. Eylül ayından sonraki olan periyotta vaka sayılarının test pozitifleri yine artacaktır. Bu vakalarda ağır hastalık tablosu olup olmadığına göre değerlendirip, hibrit bağışıklamanın Türkiye’de vaka sayısı açısından bir avantaj, koruyuculuk yelpazesi açısından bir avantaj olup, olmayacağını göreceğiz” dedi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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