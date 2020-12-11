Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat 3 haftadır Covid-19 nedeniyle İstanbul´da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Erkanat için bugün Samsun´da cenaze töreni düzenlendi. Kıranköy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Erkanat´ın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsunspor Kulübü Derneği Üyeleri, Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Futbol Akademi Teknik Heyeti, takım kaptanları Caner Arıcı ve Veli Çetin, basketbol şubesi yönetimi, teknik heyeti, basketbolcular ve yakınları katıldı.