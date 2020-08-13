Koronavirüs: Dünyanın en büyük kumarhane bölgesi Makao yeniden açılıyor

Dünyanın en büyük kumarhanelerine ev sahipliği yapan Çin'e bağlı özel bölge Makao, koronavirüs önlemlerinin gevşemesiyle turist vizesi vermeye başlıyor.
Uzak Doğu'nun Las Vegas'ı olarak anılan ve dünyanın en büyük kumarhanelerinin şubelerinin bulunduğu Makao, koronavirüs karantinasının ardından hayalet bir şehre dönüştü.
Bölge yetkilileri kumarhane müşterilerinin geri dönmesi için bu haftadan itibaren turist vizelerine başvuruları açacaklarını duyurdu.
Bölgenin bağlı olduğu Çin ana karasından bireysel başvurular ve tur grupları için vize başvuruları kademeler halinde açılacak. Çin dışından turistler için vize başvurularının ne zaman mümkün olacağı henüz açıklanmadı.
Bölgedeki kumarhane işletmecileri yüksek giderleri nedeniyle günde tahmini olarak 15 milyon dolar kaybediyor.
Ocak ayından itibaren koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan seyahat yasağının gevşetilmesi kumarhane işletmecilerini umutlandırdı. Bölgedeki işletmelerin geliri büyük oranda Çinlilerden geliyor ve toplamda Las Vegas'taki kumarhanelerin beş katı düzeyinde hasılat elde ediliyor.
Çin'den bölgeye gidenlere ana karaya dönüşlerinde uygulanan iki haftalık karantina da bu haftadan itibaren kaldırılıyor.
Bölgede salgının başından bu yana 46 vaka görülürken, koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi.
Makao, Hong Kong'a benzer şekilde Çin'e bağlı özel bir yönetim bölgesi. Dış politikada Çin'e bağlı olan bölgenin kendi yasaları ve para birimi var. Bu nedenle Çin'de yasak olan kumarhaneler bu bölgede açık.
19. yüzyıl sonlarından itibaren Portekiz kolonisi olan Makao bölgesi, 1999'da Çin ile Portekiz'in anlaşmasıyla özerk bölge statüsüyle Çin'e bağlandı. 1960'larda Lisboa adıyla ilk batı tarzı kumarhanenin açıldığı bölge, Çin'e katılmasının ardından zengin Çinlilerin akınına uğradı. Ardından Las Vegas'taki Sands, Wynn, MGM gibi ünlü kumarhane işletmecileri Makao'ya çok daha büyük şubelerini açtılar.
Makao bugün 40'ın üzerinde kumarhaneye ev sahipliği yapıyor.
Çin'den gelen turistler bölgedeki toplam turist ziyaretlerinin yüzde 90'ını oluşturuyor. Yılın ilk yarısında gelen turist sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 84 azaldı.
Geliri büyük oranda turizme ve kumar endüstrisine dayanan Makao'da yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 49 küçüldü.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Makao'daki kumarhanelerin Nisan ile Haziran ayları arasında 1 milyar dolar kaybedebileceği uyarısını yapmıştı.
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