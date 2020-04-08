Koronavirüs: Dünya Ticaret Örgütü bu yıl küresel ticarette büyük daralma bekliyor

08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) bu yıl uluslararası ticarette 2008 mali krizi sırasında yaşanandan daha büyük bir daralma meydana gelebileceğini tahmin ediyor.
WTO tarafından yayınlanan son raporda bu yıl küresel ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 13 ila yüzde 32 arasında daralabileceği kaydediliyor.
Tahmin aralığının geniş olması, yaşanan koronavirüs kriziyle ilgili belirsizlikleri yansıtıyor.
Dünya Ticaret Örgütü başkanı Roberto Azevedo rakamları "çirkin" diye tanımladı ve "Bundan kaçınmak mümkün görünmüyor" diye konuştu.
Azevedo, yaşanan sağlık krizi ortamında önceliğin bu konuya verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve hükümetlerin insanların yaşamlarını korumak için kısıtlayıcı önlemler almak zorunda olduğunu kabul etti.
"Hastalığın yol açtığı insani çilelerin üzerine, bir de ticaret ve üretimdeki kaçınılmaz düşüşler eklenecek ve bunlar hem tek tek haneler hem işletmeler açısından acı sonuçlar yaratacak" dedi.
Dünya Ticaret Örgütü tarafından yapılan çalışmada dünya ticaretinde bir önceki yıla göre yüzde 13'lük bir düşüş "görece iyimser" bir senaryo olarak tanımlanıyor.
Bu senaryo dünya ticaretinde yılın ilk yarısında yaşanan hızlı düşüş ardından, ikinci altı ayda durumun yavaş yavaş düzelmeye başlaması ihtimaline dayanıyor. Bu da tabi önümüzdeki iki üç ay içinde salgına karşı mücadelede önemli aşamalar kaydedilmiş olmasına bağlı.
Bunu kimse şimdiden garanti edemeyeceği için, raporda yılın ilk yarısında küresel ticarette daha büyük bir daralma ve bunu izleyen aylarda da daha yavaş ve yetersiz bir düzelme olasılığını yansıtan karamsar senaryo da inceleniyor.
Bütün bu senaryolar ortaya koyulurken Dünya Ticaret Örgütü belirsizliğin çok büyük olduğu uyarısında bulunuyor ve hem 2020 hem 2021 yılında küresel ticaret rakamlarının bu tahminlerin altında ya da üzerinde gerçekleşmesi ihtimalinin de var olduğunu da hatırlatıyor.
WTO küresel ticaretteki durgunluğun daha 2019 yılı sonlarında hissedilmeye başlandığını, geçen yılın son çeyreğinde küresel ticaretin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 düşüş gösterdiğini kaydediyor.
Rapor bunun "süregiden ticaret gerilimleri" yüzünden böyle olduğunu söylerken, büyük ölçüde ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin uluslararası ticarette izlediği agresif yaklaşıma atıfta bulunuyor.
Dünya Ticaret Örgütü başkanı Azevedo, kriz aşıldığında ekonomilerin düzelebilmesinde ticaretin önemli bir rolü olacağına dikkat çekti ve bu nedenle piyasaları işler ve istikrarlı bir halde tutmanın hayati önem taşıyacağını söyledi.
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