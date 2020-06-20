Koronavirüs döneminde yangın güvenliği unutulmamalı

Erkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de belediyelerin yangın istatistiklerinin yeterli olmadığını söyledi.
Türkiye'de sadece bazı illerin itfaiye teşkilatlarının yangın sayılarını açıkladığını anlatan Erkul, kayıtlara göre İstanbul'da 2015-2019 yılları arasındaki dönemde 69 bin 635 yangının kayıtlara geçtiğini bildirdi. Bu yangınların yüzde 39'unun konutlarda, yüzde 0,1'inin fabrikalarda, yüzde 59'unun da diğer binalarda meydana geldiğine işaret eden Erkul, "Yangınların çıkış nedenlerinin de yüzde 37,6'si sigara, yüzde 23,7'si elektrik, yüzde 3,6'sı da çocukların ateşle oynamasından kaynaklandı. Yüzde 8'i ise kasıtlı olarak çıkarıldı." dedi.
- "Yangının gündem olması beklenmemeli"
Asuman Erkul, koronavirüs salgını döneminde birçok insanın sosyal izolasyon amacıyla evlerinden çıkmadığını hatırlattı.
Evde geçirilen sürenin uzaması nedeniyle deprem ve yangın gibi durumlara hazırlıklı olma konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesinin öneminin daha da öne çıktığına değinen Erkul, şöyle devam etti:
"Koronavirüs döneminde insanlar yangın güvenliğini asla unutmamalı. Yangın güvenliğini unutmamak için gündem olmasını beklemeden, koronavirüs nedeniyle evlerimizde olduğumuz dönemlerde yangına neden olabilecek kaynakların belirlenmesi ve bunların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmalıyız. Bu dönemde yangın güvenliği için 'Elektrik tesisatımızı ne kadar kontrol ettirdik?', 'Çocuklarımızın ateşle oynamasının ne kadar önüne geçebildik?' gibi soruları kendimize sorarak başlamak en doğrusu."
- ''Önleyici tedbirler konusunda rehberler hazırlanıyor"
Yangının çıkmasını önleyecek ve etkisini azaltacak önlemlerin mutlaka alınması uyarısında bulunan Erkul, dairelerde gaz algılama, seviye ölçme gibi sistemlerin kullanılabileceğini söyledi.
Bir kez yangın çıktığında büyümeden kontrol altına alınması için yangın algılama ve alarm sistemleri ile söndürme sistemlerinin devreye girdiğine işaret eden Erkul, yangınla ilgili amaçları benzer ya da farklı onlarca farklı sistem bulunduğunun altını çizdi.
Yangınların önlenmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çeken Erkul, şunları kaydetti:
"Günlük gündem değişiklikleri ve kısa vadeli çözüm arayışları ne yazık ki bu sorunların çözümünü getirmeyecektir. STK'larla bir masa etrafında toplanarak yangına karşı çözüm geliştirilmesi iyi bir başlangıç noktası olacaktır. Ayrıca itfaiye birimlerinin İçişleri Bakanlığına doğrudan bağlı olması eğitim, ekipman ve müdahalede bir standart oluşmasını sağlayacak ve belediyelerin bütçelerine bağlı önlemler alması sebebiyle oluşan eksikliklerin giderilmesini sağlayacaktır. Yangınların çıkış nedenlerine bakıldığında insanların yangın konusunda yeterince bilgili olmadığı görülüyor. Yangın konusunda yaşam boyu farkındalık sağlanması için yaşam boyu eğitim kavramını oturtmamız gerekiyor. Farklı demografik toplum katmanlarına özgü, farklı tür ve içerikte eğitimlerle insanlarımız yangın konusunda daha çok eğitilebilir. Yangın konusunda küçük yaşlarda edinilen alışkanlıklar yaşam boyu sürdürülebildiğinden, yangın eğitimi küçük yaştan başlatılmalı. Bu eğitimler tüm öğrencilerin ulaşabildiği eğitimler olmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata alınmalıdır."
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