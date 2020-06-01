Koronavirüs döneminde öğrenciler "sanal eğitim" alıp hafız oldu

AA

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında tatil edilmesinin ardından, burada hafızlık eğitimi alan öğrencilerin derslerinin yarım kalmaması için "online" uygulaması başladı.Pandemi sürecinde devam eden online derslerle dönem başında hafızlık eğitimine başlayan 23 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız oldu.Okulun Kur'an-ı Kerim eğitmeni Mustafa Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sonrası derslere ara verilmesi nedeniyle eğitimlerin uzaktan sürdürülerek öğrencilerin hafızlığı tamamladığını belirtti.Öğrencileri başarısından dolayı kutlayan Özcan, "Öğrencilerimle bir gün öncesinden irtibata geçerek derslerini veriyorum. Nasıl çalışmaları gerektiğini ve bir sayfayı nasıl okumaları gerektiğini anlatıyorum. Ailelerimiz de genel olarak Kur'an-ı Kerim biliyor. Dersleri tamamlayan öğrencilerim benimle iletişime geçiyor ve görüntülü olarak onları dinliyorum." dedi.- "Bir kaybımız olmadı'"Bu süreçte gördükleri en büyük faydanın, aileleri de bu işin içerisine katmaları olduğuna dikkati çeken Özcan, "Öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlarken, aileleriyle birlikte çalıştı. Aileler de bu sürede, hafızlığın nasıl bir süreç olduğunu gördü. Pandemi açısından, bizim bir kaybımız olmadığı gibi kazancımız oldu." diye konuştu.Hafızlık eğitimini tamamlayan 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Hasan Koyuncu ise hafız olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek, "Koronavirüs döneminde hocalarımın ve ailemin desteğiyle hafız olma başarısı gösterdim." ifadesini kullandı.15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Memduh Kayıklı da pandemi sürecini öğrencileri uzakta olsa bile verimli şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Her ne kadar çocuklarımıza dokunamasak, uzaktan da olsa eğitimlerini aksatmadan sürdürüyoruz." diye konuştu.