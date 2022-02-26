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Haberler Sağlık

"Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor"

Covid-19 enfeksiyonun kişide farklı dermatolojik rahatsızlıklara, deri döküntülerine neden olabildiğini söyleyen Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, "Yurt dışında ve Türkiye'de yapılan bazı çalışmalar koronavirüs geçiren bazı kişilerin dermatolojik rahatsızlıklar yaşadığını göstermiştir. Pandeminin ilk başlarında kişilerde görülen dermatolojik bulgular bazen tanı koydurucu nitelikte bezen de seyrini belirleyici nitelikteydi. Deri döküntüleri hastalarda genellikle Covid-19 tanısı aldıktan sonra görülmektedir ama bildirilen birkaç vakada kurdeşen alerjik reaksiyon benzeri döküntüler Kovid teşhisi koydurabilmektedir" dedi

26.02.2022 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL
Covid sonrası görülüyor! El ve ayakta morarma varsa...
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DHA

Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, koronavirüse yakalananların deri döküntüsü şikayetlerini hastalıkla birlikte hemen yaşadığını ancak diğer dermatolojik problemlerden olan yoğun saç dökülmesini ise yaklaşık 1,5-2 ay sonra yaşamaya başladığını söyledi.

EL AYAK MORARMALARI GÖRÜLEBİLMEKTEDİR

Cilt problemleri arasında en sık görülen rahatsızlığın deri döküntüleri olduğunu söyleyen Özyılmaz, "Tırnak yapısında değişiklikler Covid sonrası sık görülmektedir. Tırnak üzerinde çizgilenmeler, renk değişiklikleri ve bazen kırılmalar şeklinde kendi göstermektedir. Daha düşük bir oranda görülen su çiçeği yapısında olan bir döküntüler, noktasal su toplamaları da Covid enfeksiyonunda görülen döküntülerdir. Kurdeşen şeklinde ortaya çıkan döküntülere de rastlanıyor. Bu döküntüler hastalarda genellikle Covid tanısı aldıktan sonra görülmektedir. Sadece döküntüler değil; el ve ayaklarda da morarmalar görülebilmektedir" diye konuştu.

COVID NEDENİYLE DÖKÜLEN SAÇLAR TEKRARDAN ÇIKIYOR

Özyılmaz, Covid sonrası görülen saç dökülmesinin nedenini şu şekilde ifade etti: "Bu beklenen bir durumdur çünkü vücudun yaşadığı stres, kalori değişikliği, mikropla savaşma, hücresel değişimler bir yıkıma yol açıyor. Bu yıkım sonucunda saçın atılması aynı yerden yeni bir saçın gelmesini işaret ediyor."

Aşılama esnasında görülebilen durumlardan da bahseden Dr. Özyılmaz, aşı sonrası ortaya çıkabilen nefes darlığı, kızarıklık, cilt bulguları, şişme, soluk borusunun tıkanması gibi belirtiler de görülebiliyor.

ENFEKSİYONDAN KORUNURKEN CİLT SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ

Covid-19 enfeksiyonundan korunmaya yönelik alınan önlemler sürecinde çok sık el yıkama, dezenfektan kullanımı nedeniyle cilt bariyerinde bozulma, ciltte kuruluk, çatlama, kaşıntıyla birlikte şiddetlenen bir kızarıklık hatta yarılmaların ortaya çıkabildiğini söyleyen Özyılmaz, bu hususta ilk yapılması gereken şeyin cildi nemlendirme olduğunu söyledi.

Özellikle yüzde 80 alkol barındıran dezenfektanlar, kolonyalar ciltte iritasyona, tahrişlere neden olabildiğini belirten Dr. Özyılmaz, alerjiye yatkın cildi hassas kişilerin alkol içeriği olmayan ürünleri tercih etmelerini, evde kalıp sabun, sabunsuz temizleyiciler kullanılmalarını tavsiye etti. Eğer ellerde kaşıntı yarılma başladıysa ve özellikle kızarıklık yoğunlaşırsa bir uzmana görülmesini önerdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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