Covid sonrası görülüyor! El ve ayakta morarma varsa...

Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, koronavirüse yakalananların deri döküntüsü şikayetlerini hastalıkla birlikte hemen yaşadığını ancak diğer dermatolojik problemlerden olan yoğun saç dökülmesini ise yaklaşık 1,5-2 ay sonra yaşamaya başladığını söyledi.
EL AYAK MORARMALARI GÖRÜLEBİLMEKTEDİR
Cilt problemleri arasında en sık görülen rahatsızlığın deri döküntüleri olduğunu söyleyen Özyılmaz, "Tırnak yapısında değişiklikler Covid sonrası sık görülmektedir. Tırnak üzerinde çizgilenmeler, renk değişiklikleri ve bazen kırılmalar şeklinde kendi göstermektedir. Daha düşük bir oranda görülen su çiçeği yapısında olan bir döküntüler, noktasal su toplamaları da Covid enfeksiyonunda görülen döküntülerdir. Kurdeşen şeklinde ortaya çıkan döküntülere de rastlanıyor. Bu döküntüler hastalarda genellikle Covid tanısı aldıktan sonra görülmektedir. Sadece döküntüler değil; el ve ayaklarda da morarmalar görülebilmektedir" diye konuştu.
COVID NEDENİYLE DÖKÜLEN SAÇLAR TEKRARDAN ÇIKIYOR
Özyılmaz, Covid sonrası görülen saç dökülmesinin nedenini şu şekilde ifade etti: "Bu beklenen bir durumdur çünkü vücudun yaşadığı stres, kalori değişikliği, mikropla savaşma, hücresel değişimler bir yıkıma yol açıyor. Bu yıkım sonucunda saçın atılması aynı yerden yeni bir saçın gelmesini işaret ediyor."
Aşılama esnasında görülebilen durumlardan da bahseden Dr. Özyılmaz, aşı sonrası ortaya çıkabilen nefes darlığı, kızarıklık, cilt bulguları, şişme, soluk borusunun tıkanması gibi belirtiler de görülebiliyor.
ENFEKSİYONDAN KORUNURKEN CİLT SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ
Covid-19 enfeksiyonundan korunmaya yönelik alınan önlemler sürecinde çok sık el yıkama, dezenfektan kullanımı nedeniyle cilt bariyerinde bozulma, ciltte kuruluk, çatlama, kaşıntıyla birlikte şiddetlenen bir kızarıklık hatta yarılmaların ortaya çıkabildiğini söyleyen Özyılmaz, bu hususta ilk yapılması gereken şeyin cildi nemlendirme olduğunu söyledi.
Özellikle yüzde 80 alkol barındıran dezenfektanlar, kolonyalar ciltte iritasyona, tahrişlere neden olabildiğini belirten Dr. Özyılmaz, alerjiye yatkın cildi hassas kişilerin alkol içeriği olmayan ürünleri tercih etmelerini, evde kalıp sabun, sabunsuz temizleyiciler kullanılmalarını tavsiye etti. Eğer ellerde kaşıntı yarılma başladıysa ve özellikle kızarıklık yoğunlaşırsa bir uzmana görülmesini önerdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!