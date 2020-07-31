"Koronavirüs dedektifleri" bayramı görevlerinin başında geçiriyor

AA

Kovid-19 salgınıyla mücadelede, virüs taşıyanların temas ettiği kişilerin belirlenmesi ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan İzmir'deki 600 kişilik filyasyon ekibi, görevlerine dedektif titizliğiyle devam ediyor. Başarılı çalışmalarıyla kent genelinde yeni vaka ve vefat oranlarının azalmasında katkı sağlayan ekipler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da mesaiye erken saatlerde başladı.