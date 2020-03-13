Koronavirüs (Covid-19): Trump, virüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıkladı.

Televizyondan ulusa seslenen Trump, kararın İngiltere'yi kapsamadığını söyledi.

Trump'ın açıkladığı karar Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Ayrıntılar birazdan...