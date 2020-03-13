Koronavirüs (Covid-19) testi: Virüs ve hastalık hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü),Antarktika hariç tüm kıtalara ve Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayıldı.

12 Mart Perşembe günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 126 bini, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının da bir gün önce açıklanmasının ardından virüs hakkında doğru ve yanlış çok sayıda bilgi yayılmaya başladı.

Bildiklerinizin ne kadarının doğru olduğunu merak ediyor musunuz?

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamalarını derleyerek hazırladığımız testi çözün ve görün.

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BBC

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