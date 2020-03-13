Koronavirüs (Covid-19): Salgına karşı ülkeler hangi önlemleri alıyor?

Getty Images Bazı havaalanlarında ateş ölçümü yapılıyor.

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı farklı ülkelerde farklı önlemler alınıyor.

Şimdiye kadar en çok vaka Çin'de görüldü, diğer ülkeler virüsün farklı aşamalarıyla mücadele ediyor.

Ülkeler ne gibi önlemler aldı?

Havaalanı taramaları

Bazı ülkeler havaalanlarında ve diğer toplu ulaşım araçlarında bir takım önlemler aldı. Bazı ülkeler ise bu konuda herhangi bir adım atmadı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Sağlığı birimi Çin, Japonya ve Malezya gibi ülkelerden gelen yolcular için 'geliştirilmiş gözetim' sistemini devreye soktu. Ama vücut ısısını ölçmüyor.

Kamu Sağlığı biriminin açıklamasında, "Uzmanlar, (ateş ölçümü gibi) klinik taramalarının çok etkili olmayacağını yalnızca çok az sayıda vakanın tespit edilmesini sağlayabileceğini söylüyor. Bunun nedeni, belirtilerin beş ila yedi gün arasında bazı durumlarda ise 14 güne kadar ortaya çıkmaması" dendi.

'Geliştirilmiş gözetim' sistemi de havaalanlarında sağlık personeli bulundurulması ve virüsün etkili olduğu ülkelerden gelenlerle belirtiler hakkında bilgi verilmesi ve belirtileri gösterenlerin, kendilerini iyi hissetmeyenlerin de yetkililere durumlarını bildirmelerinin sağlanmasını kapsıyor.

Akademik araştırmaların yaptığı simülasyonlar, havaalanlarındaki vücut ısısı ölümlerinin koronavirüs bulaşan hastaların yalnızca yarısını tespit edebildiğini gösterdi.

İtalya'daki havaalanları, Şubat başından itibaren yolculara vücut ısısı kontrolleri yapıyor. Tren istasyonlarında da testler yapılıyor. Asya'daki havaalanlarında da termometre bulundurulması yaygın bir uygulama.

ABD, son 14 gün içinde İran veya Çin'de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermiyor.

Çin'den ABD'nin 11 havaalanına uçan yolcular ateş, öksürük ve nefes darlığı taramalarından geçiriliyor.

ABD Salgın Kontrol Merkezleri, sağlık sorunları olanların ülkeler arası gemi seyahatlerine çıkmamaları uyarısında bulundu.

Getty Images Eyfel Kulesi, Paris

Okulların ve üniversitelerin kapatılması

Birleşmiş Milletler'in (BM),eğitim, bilim ve kültür örgütü Unesco, 14 ülkede okulların ülke genelinde bütün okulların kapatıldığını, 13 ülkede ise bazı okulların kapatıldığını duyurdu.

Okullar farkı zaman dilimlerinde kapatıldı. Örneğin Japonya, tüm okulların bu yıl eğitim döneminin sonuna kadar, yani Mart sonuna kadar kapatılması çağrısında bulundu.

Japonya, ülkede 186 koronavirüs vakasının teyit edilmesiyle 27 Şubat'ta bu kararı aldı.

İtalya'da okullar 3 Nisan'a kadar kapatıldı. Açıklama, İtalya'da 2500 vakanın teyit edildiği 4 Mart'ta yapıldı.

İspanya, Madrid bölgesindeki tüm okul ve üniversiteleri kapattı.

İngiltere ve Almanya'da az sayıda okul geçici olarak kapatıldı. Gerekçeleri ise görevli eğitmen ya da öğrencilerin bazılarının pozitif çıkması veya bazılarının da virüsün etkili olduğu bölgelerden seyahat etmeleri.

Fransa, virüsün en çok etkili olduğu Bretonya bölgesi ve Paris'in kuzeyindeki Oise bölgesinde okulları ve kreşleri 9 Mart'tan itibaren kapattı.

Konserler ve spor müsabakaları iptal edildi

Birçok spor müsabakası da iptal edildi ve ya seyircisiz oynandı.

14 Mart'ta oynanması planlanan İtalya ile İngiltere arasındaki ve Fransa ile İrlanda arasındaki Six Nations rugby maçları ertelendi.

California'daki Indian Wells tenis turnuvası, Coechella Vadisi'nde kamu sağlığı acil durumu ilan edildiği için iptal edildi.

Turnuva, eleme maçlarının başlaması planlanan 9 Mart'tan kısa bir süre önce iptal edildi. Asıl turnuvanın da 11 Mart Çarşamba günü başlaması planlanıyordu.

Yunanistan'da hükümet gelecek iki hafta düzenlenmesi planlanan tüm profesyonel spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması kararı aldı.

Barselona Marataonu 15 Mart'tan 25 Ekim'e ertelendi.

BBC

İtalyan futbol liginde tüm maçlar 3 Nisan'a kadar askıya alındı. İsviçre futbol ligi de 23 Mart'a kadar durduruldu. Diğer futbol maçları da özellikle yabancı ülkelerle yapılan maçlar da kapalı kapılar ardında oynandı.

Diğer yandan Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto ise olimpiyat oyunlarının 24 Temmuz'da başlayabilmesi için mümkün olan her türlü önlemin alındığını söyledi.

Bakan, ihtiyaç duyulması halinde ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılan sözleşme uyarınca oyunların yılsonuna ertelenebileceğini ifade etti.

Müzeler kapatıldı, turistik etkinlikler durduruldu

Dünya genelinde en çok turist çeken etkinlikler iptal edildi, girişler kısıtlandı veya ziyaretçilere birbirleriyle mümkün olan en az temasta bulunmaları uyarısında bulunuldu.

Şangay'daki devasa Disney oteli, bir aydan uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra Pazartesi günü yalnızca kısa bir süreliğine açıldı.

Hong Kong Disneyland'ı ile Japonya'daki Disney oyun parkı da hala kapalı.

Asya ülkelerinde müzeler kapatıldı ve etkinlikler durduruldu.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri neler?

İtalya'da hükümetin aldığı önlemler kapsamında turistik alanlar da geçici olarak kapatıldı. Roma'da Coliseum ve diğer etkinlikler 3 Nisan'a kadar kapalı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Louvre Müzesi de çalışanların virüs salgınından duydukları kaygılar nedeniyle Mart başında kapatıldı. Müze şimdi ise açık, ama ziyaretçilere kendilerini iyi hissetmiyorlarsa veya virüsün etkili olduğu bölgelerden seyahat ediyorlarsa müzeye gelmemeleri çağrısında bulunuluyor.

Eyfel Kulesi'nde ziyaretçilere ödeme için yalnızca banka kartı kullanmaları veya biletlerini internetten almaları söyleniyor. Disneyland Paris ise bazı çalışanların hafta sonu testlerinin pozitif çıkmasına rağmen hala açık.

Suudi Arabistan, umre ziyaretlerini askıya aldı ve dini merkezlere girişleri durdurdu. Irak da dini merkezlere girişlere kısıtlama getirdi.

Karantina uygulaması

Bazı ülkeler, Çin örneğinden yola çıkarak insanların hareketlerine de kısıtlama getiriyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte halka evlerinde kalmaları ve zaruri seyahatleri için izin talebinde bulunmaları talimatı verdi.

Yollarda, havaalanlarında ve tren istasyonlarında kontroller yapılacak.

Bu önlemler salgın yayıldıktan sonra getirildi, dolayısıyla ne kadar etkili olacaklarına dair soru işaretleri var.

İran, büyük şehirlere seyahatlere kısıtlama getirdi, o bölgelerde yaşamayanların ise girişleri engelleniyor. Ama İran hükümeti, virüsün en etkili olduğu Kum şehrini karantinaya almadı.

Hükümetin bu kararı ise eleştiriliyor. Kendisi de doktor olan İran Meclis Başkanı Yardımcısı Mesud Pezeşkian "Ben Sağlık Bakanı olsaydım, Kum'u ilk günden karantinaya alırdım" dedi.

İran, Salı günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde 54 kişinin öldüğü haberini verdi. Bu rakam, koronavirüs salgının başlamasından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu.

Güney Kore'de yetkililer, Daegu şehrindeki iki binayı karantinaya aldı. Şehir ülkedeki koronavirüs vakalarının üçte ikisinin görüldüğü yer. Salgının kaynağı olarak gösterilen Şincheonji Kilisesi mensuplarının çoğu bu iki binadaki apartmanlarda yaşıyor.

Kuzey Kore'de hükümet çoğu diplomat 380 yabancı ülke vatandaşını, başkent Pyongyang'da bir aydan uzun süredir karantina altında tutuyor.

BBC

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