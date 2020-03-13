Koronavirüs (Covid-19): İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in testi pozitif çıktı

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Nadine Dorries, kendisini evinde karantinaya aldı.

İngiltere'de şu ana kadar Sağlık Bakan Yardımcısı dahil 382 kişide koronavirüs tespit edildi.

Ülkede virüs sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar birazdan...