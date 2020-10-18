Koronavirüs: Covid-19 'dünyanın en eski sinemasını' nasıl kapanma noktasına getirdi?

The State Theatre, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 2016'da dünyanın en eski ara vermeden faaliyet gösteren sineması seçildi

ABD'nin Iowa eyaletindeki Washington şehri, büyük resme bakıldığında Covid-19 salgınında kendisini şanslı sayabilir.

Ülkenin ortasındaki, 7 binden biraz fazla sayıda insanın yaşadığı kırsal kentte, yaklaşık 218.000 Amerikalıyı öldüren ve 8 milyon Amerikalıyı enfekte eden hastalık nedeniyle şimdiye kadar 11 ölüm meydana geldi.

Ancak Washington Covid-19'un ekonomik etkisinden kendisini sıyırabilmiş değil.

Ve bunun en büyük kurbanı bu ufak kente ün kazandıran yer olabilir: Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 2016'da dünyanın en eski ara vermeden faaliyet gösteren sineması seçilen, The State Theatre.

Salgının film endüstrisinde tahribat yarattı

Koronavirüs film endüstrisinde tahribat yarattı ve bu sadece Hollywood'un önde gelenleri için geçerli değil.

James Bond filmi 'No Time To Die'ın (Ölmek için Zaman Yok) vizyona gireceği tarihin yeniden ertelenmesi sinemalar için durumu daha da zorlaştırdı

Dünya çapında film çekimlerinden tiyatro prodüksiyonlarına kadar her şeyi etkiledi. Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden biri olan Cineworld, 4 Ekim'de ABD ve İngiltere'deki sinemalarını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Bu haber, yeni James Bond filmi 'No Time To Die'ın (Ölmek için Zaman Yok) vizyona gireceği tarihin yeniden erteleneceği haberlerinin ardından geldi.

Kaçınılmaz olarak şok dalgaları ABD'nin kırsal bölgelerine kadar ulaştı.

The State Theatre'ın sahibi olan şirket Fridley'in başkan yardımcısı Russell Vannorsdel, BBC'ye durumun iç karartıcı olduğunu söyledi.

Büyük Buhran, Netflix ve Covid-19

Vannorsdel, "2020'nin sonuna kadar işletmeyi sürdürme kapasitemiz var ancak Hollywood yeni filmler üretmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz ve ABD hükümetinden henüz yardım paketi kararı çıkmadı" diyor.

300 koltuklu sinema salgının başından beri bilet gişesinde yüzde 70'lik bir düşüş yaşadı

Film endüstrisinde 30 yıldır çalışmakta olan ve Fridley'in sinemalarından birinde yiyecek satarak sektöre giren Vannorsdel, salgın nedeniyle The State Theatre'ın kapılarını açtığı 1897'den beri en zor sınavını verdiğini düşünüyor.

"Büyük Buhran, 2008 finansal krizi ve evde film izleme seçeneklerinin gelişi gibi tehditlerin üstesinden geldik."

300 koltuklu sinemayı 2010 yılında aylarca kapanmak zorunda bırakan bir yangın bile meydana geldi.

"Daha kaç darbeyi kaldırabiliriz? Her hafta kayıpla sonsuza kadar devam edemeyiz."

The State Theatre'daki gişe hasılatı, Iowa'daki sinemaların Mayıs ayında açılmasına izin verilmesine rağmen, 2020'de yüzde 70 düştü.

Ancak Fridley, açılış günlerini cuma, cumartesi, pazar olarak sınırlandırmasına rağmen hiçbir maaşlı çalışanı işten çıkarmadı.

Yeni satış rekorları kıran filmlerin yokluğunda, sinemanın tek ekranı spor müsabakaları, eski filmler ve özel etkinlikler için kullanıldı.

Iowa'nın salgın karşıtı önlemleri nedeniyle The State Theatre'ın kapalı kaldığı iki ay boyunca, çözümlerden biri evlere patlamış mısır servis etmek oldu. Sinemada 1948'den beri çalışmasıyla ünlü bir patlamış mısır makinesi bulunuyor.

Vannorsdel, "Burada yaşayanlar çok destek oldu" diyor.

Protesto ile kurtuldu

Washington'ın 50 km. çevresindeki tek sinema olan The State Theatre'ı kurtarmak için kentte yaşayanlar ilk kez protesto yürüyüşü gerçekleştirmiyorlardı.

O zamanlar Graham Opera Evi ismiyle bilinen binada 1899 yılından bir gösterim

2010'daki yangından sonra, Fridley binanın yıkılacağını ve yerine çok perdeli yeni bir sinema inşa edileceğini duyurdu.

Protestolar bunun yerine, Iowa'nın turist çeken eski sinemasının özenli bir şekilde restorasyonuna yol açtı.

Ancak tüm film endüstrisinin belirsiz zamanlar yaşadığı bu dönemde sinemanın geleceği muğlak.

Kitlesel iletişim danışmanlık şirketi Omdia'ya göre bu yıl küresel çapta gişe hasılatları geçen yıla göre yüzde 70 düştü ve bütün büyük pazarlar bu durumdan etkilendi.

Bu yıl dünya çapında gişe hasılatlarında başı çeken ABD'nin yerini alması beklenen Çin'de yüzde 66 düşüş yaşandı. Bollywood endüstrisine ev sahipliği yapan Hindistan, hasılatlarında yüzde 75 düşüş gördü.

Küresel hasılatta rekorun ardından düşüş

Danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers'ın tahminlerine göre, Hollywood'un gişe hasılatlarında en az yüzde 65'lik düşüş bekleniyor.

Sinemaların yaklaşık 7 ay kapalı kaldığı Hindistan'da gişe hasılatları geçen yıla göre yüzde 75 düştü

2021 için de durum parlak görünmüyor.

Omdia'da araştırma müdürü olarak görev yapan Maria Rua Aguete, "Korkunç bir yıl olduğu ve salgın halen aksaklık yarattığı için, endüstri endişe içerisinde olmalı" diyor.

Rua Aguete, büyük resme bakıldığında ümitli olmak için nedenler olduğunu da söylüyor. İnternet üzerinden yayın yapan platformları kullanan insanların sayısı artsa da 2019 yılında dünya çapında sinemalar 42 milyar dolar gişe yaparak rekor kırdı.

Rua Aguete, bütün bunlar bittiğinde sinemaların kapanmış olabileceğini söylüyor ve ekliyor:

"Ancak sinemaya gitmeyi sevenler dönmek isteyeceklerdir. Araştırmamız yeni filmleri evde izlemek yerine 'büyük ekran deneyimi'ni daha fazla müşterinin halen önemsediğini gösteriyor."

Umuda tutunmak

Russell Vannorsdel için, bu umut vadeden bir veriden daha fazlası.

The State Theatre gibi yerlerin bir fırtınadan daha sağ çıkabileceği anlamına geliyor.

"Meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma şunu demem gibi: Evde çok iyi et pişiririm" diyor şakalaşarak.

"Ancak bu restoranlara gitmeyi ve güze bir yemeğin tadına varmayı bırakacağım anlamına gelmiyor.

"İnsanların sinemalara döneceğine inanıyorum sadece o zamana kadar ayakta kalmamız gerekiyor."