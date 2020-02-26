26 ŞUBAT 2020
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Koronavirüs, teknoloji devlerini 2 günde 460 milyar dolar eritti!

Dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen koronavirüs salgını, teknoloji devlerini 2 günde eritti. Büyük teknoloji şirketlerinin toplam değer kaybı 460 milyar dolara tırmanırken, bu rakamın 339 milyar doları Apple, Amazon, Microsoft, Google ve Facebook’tan gitti… Necdet Çalışkan’ın haberi... 

26.02.2020 - 09:35 | Güncelleme:
koronavirüs (coronavirus)
Necdet Çalışkan

Dünyanın gözü kulağı koronavirüs salgınıyla ilgili gelen yeni gelişmelere kilitlenirken, salgının yayılma hızı ve yaşanan ölümlerin artması, teknoloji devlerini sarstı.

ABD borsalarında teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq Endeksi’nde yer alan şirketlerin toplam piyasa değeri son 2 günde 460 milyar dolar (diğer bir deyişle yaklaşık 2.8 trilyon TL) eridi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 21 Şubat Cuma günü Nasdaq’ın toplam 18 trilyon 880 milyar dolar olan piyasa değeri, 25 Şubat Salı günü kapanış saati itibariyle 18 trilyon 420 milyar dolara kadar indi.

APPLE'IN YÜZDE 7.7'Sİ ERİDİ

Küresel piyasalarda yaşanan koronavirüs paniği nedeniyle yaşanan bu sert düşüşten en çok payını alanlar ise Apple, Microsoft, Amazon, Google ve Facebook oldu. 

Bu 5 büyük teknoloji şirketinin son 2 günde toplam değerinin 339 milyar doları buhar oldu. Son 2 günde Apple hisseleri toplam yüzde 7.7, Facebook ve Google yüzde 6’şar, Amazon yüzde 5.8 ve Microsoft ise yüzde 5.5 düştü.

HANGİSİ NE KADAR KAYBETTİ?

(Milyar Dolar)21 Şubat24 Şubat25 Şubat2 Günlük KayıpDeğişim
Apple1370130512641067.7%
Microsoft135813001283755.5%
Amazon10431000983605.8%
Facebook599572563366.0%
Google (Alphabet)1021977959626.1%
Toplam5391515450523396.3%
Nasdaq1888018810184204602.4%

 

AMAZON VE GOOGLE 1 TRİLYON DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Hafta başından bu yana Apple 106 milyar dolar, Microsoft 75 milyar dolar, Google 62 milyar dolar, Amazon 60 milyar dolar ve Facebook ise 36 milyar dolar eridi. Dünkü düşüşün ardından Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet, 1 trilyon dolarlık değerlerinden oldu.

 

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