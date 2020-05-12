Koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen tır şoförü aracında ölü bulundu

Kalp rahatsızlığı olan tır şoförü K.E, İstasyon Mahallesi'ndeki kamyon garajında beklediği sırada rahatsızlandı.

İddiaya göre, arkadaşlarının ısrarına rağmen tır şoförü, koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmedi.

K.E. sabah aracında ölü bulundu.

Tır şoförünün cesedi Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.