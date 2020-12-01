Koronavirüs - BM: Salgın nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısı yüzde 40 arttı

Yemen, savaş nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelerden biri

Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısında yüzde 40 artış olduğunu açıkladı ve bu ihtiyacı karşılamak için 35 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.

BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Salgın, en korunaksız ülkelerde büyük bir yıkım yarattı" dedi.

BM, 2021'de 235 milyon kişinin açlık, savaş, koronavirüs salgını ve iklim değişikliğinin etkisiyle insani yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

Bunların 160 milyonuna ulaşmak üzere 56 ülkeyi kapsayan bir plan hazırladıklarını belirten Lowcock, "Yardıma ihtiyacı olanların üçte ikisine ulaşmayı hedefliyoruz. Geri kalanına da Kızıl Haç ve benzeri yardım kuruluşları ulaşıyor" dedi.

İnsani yardım operasyonları için bu yıl 17 milyar dolar toplandığı ve yardımın hedeflenen nüfusun yüzde 70'ine ulaştığı belirtiliyor.

BM, 2021 için 35 milyar dolara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Mark Lowcock, BM'nin İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

Öncelikli hedefler arasında Yemen, Afganistan, kuzey doğu Nijerya, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Burkina Faso gibi ülkelerde açlığın giderilmesi yer alıyor.

BM insani yardım koordinatörü Lowcock, Yemen'de büyük bir açlık tehlikesinin olduğunu belirterek bunun nedenini 2018 ve 2019'da yardım çalışmalarına büyük katkıda bulunan "bazı çok önemli ülkelerin" 2020'de bunu yapmamış olmalarına bağladı ve "bu ülkeler Körfez ülkeleri" dedi.