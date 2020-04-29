Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs ile mücadele kapsamında eve kapananlar, salgın bittikten sonra ilk ne yapmak istiyor? Mobil uygulama üzerinden tüketici davranışlarını analiz eden Twentify’ın Korona Günlükleri raporunun son araştırmasında “Salgının bittiği ilk gün ne yapılacak?” sorusu mercek altına alındı.

Türkiye’yi temsilen 1000 kişinin katılımıyla yapılan araştırmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Karantina döneminde en çok dışarıda rahatlıkla ve özgürce gezmeyi özledik. En çok özlenenlerin ikinci sırasında ise aile ve akrabalarla görüşme var.

Gençlerin arkadaşlarıyla görüşmeyi, yaşlıların seyahat etmeyi ve tatili beklediğini gösteren araştırmaya göre çalışan kesim ise işe dönmeyi daha yoğunlukla bekliyor.

GEZME, DOLAŞMA, GÖRÜŞME...

En çok hayali kurulanların arasında açık havada bir piknik veya sahil kenarında bir yürüyüş de bulunuyor.

Diyelim ki yarın salgının bittiği açıklandı. İlk olarak ne yapmak isterdin?

“Salgın geçtikten sonra sosyal yaşamında neleri değiştirmeyi düşünüyorsun?” sorusuna verilen cevaplarda ise sosyal hayatını önceye göre değiştirmeyeceğini ifade eden önemli bir kitle olmakla birlikte evde önceye göre çok daha az zaman geçirileceği gözlemleniyor. Ayrıca verilen cevaplara göre salgından sonra kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durulacak ve yeme-içme konusunda daha seçici olunacak.

Koronavirüs ile birlikte hiç şüphesiz ki en çok değişen alışkanlıklardan biri, alışveriş oldu. Sosyal izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle online alışverişlerde ciddi bir artış gözlendi. Peki bu eğilim salgından sonra da devam edecek mi?

KAPALI ALANLARDAN UZAK DURULACAK

Araştırma sonuçlarına göre alışveriş alışkanlıklarının Covid - 19 öncesine göre çok değişmeyeceği ifade ediliyor, ancak bazı küçük beklentiler var. Kapalı alanlarda daha az vakit geçirmek isteği mağaza deneyimi beklentileri değiştireceğe benziyor.

Salgın geçtikten sonra alışveriş alışkanlıklarında neleri değiştirmeyi düşünüyorsun?

Mağazaların içinde daha az vakit geçirme isteği raf düzeni, ambalajlar, al-git sepetler konusunda firmaların tüketicilere sunacağı yenilikler önümüzdeki dönemde en fazla vakit ayıracağımız konulardan olacak. Benzer şekilde alışveriş sıklığının düşmesiyle ürün büyüklükleri ve bunların fiyatlandırılması da çözülmesi gerekenler arasında yer alacak.

EVDEN ÇALIŞMA TALEBİ ARTACAK

Çalışma hayatında ise kapsamlı bir yeniden tasarım beklentisi görülüyor. Öncelikle masa başı çalışanların beklentisi olan evden çalışma konusunda teknik altyapılar kadar iş süreçlerinin, bilgi akışlarının, performans yönetiminin yeniden düzenlemesi gerekecek.

Salgın geçtikten sonra çalışma saatleri ve ücretler dışında çalışma hayatında nelerin değişmesini istersin?

Bunun yanında personelin sağlıklı bir şekilde ulaşımının sağlanması için yerel yönetimlerle birlikte çözümler konuşulacak. Ofis içinde sosyal mesafeye uygun yerleşim sağlanması yanında evden çalışanların ofis içi sosyalliği yaşamalarının yollarının aranacak.

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