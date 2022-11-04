Bilim Kurulu üyesi Prof. Midilli'den acı haber

Sosyal medya Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam.