Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.

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