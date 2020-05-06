Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü gündeminde; normalleşme süreci ve maske satışı olacak.