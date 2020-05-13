Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15:00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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