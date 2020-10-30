Koronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmeme çağrısı yaptı.
Ursula von der Leyen, koronavirüs vakalarının azalmasına yardımcı olmanın, 450 milyon AB vatandaşının sosyal sorumluluğu olduğunu söyledi.
AB üyesi ülkeler arasında sadece "gerekli durumlarda" seyahat edilmesini isteyen von der Leyen, birliğin yazın "bazı önlemleri çabuk gevşettiğini" kabul etti.
Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı.
Komisyon yazın, birlik üyesi ülkelerin milli gelirinin yüzde 10'unu oluşturan turizm sektörünü desteklenmesi amacıyla, AB üyesi ülkeler arasında seyahati teşvik etmişti.
Ursula von der Leyen ayrıca şimdiden AB çapında kitlesel bir aşı programının altyapısının oluşturulması için çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi.
Von der Leyen'in son açıklaması ise AB üyesi ülkelerin liderlerinin video konferans yöntemiyle yaptıkları zirveyi izliyor.
AB liderlerinin zirvede üzerinde anlaştıkları konular; üye ülkelerin hastanelerin yoğun bakım kapasiteleriyle ilgili bilgilerin paylaşılması, ülkelerin bilim danışmanlarının düzenli aralıklarla bir araya gelmeleri, Hızlı Covid-19 Antijen Testleri'nin AB çapında üretimiyle dağıtımının yaygınlaştırılması ve üye ülkelerin temas takip uygulamalarını birbirlerine baplayacak bir AB veri tabanı oluşturulması oldu.
Öte yandan, Avrupa'da bugünden itibaren çok sayıda ülkede koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik yeni seyahat kısıtlamaları yürürlüğe giriyor.
İspanya Parlamentosu, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkede olağanüstü hali 6 ay daha uzattı. Ülkede yerel yönetimlere, seyahat serbestisini kısıtlama yetkisi verildi.
Fransa'da bugünden itibaren ülke çapında ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Alınan yeni önlemler kapsamında insanların geçerli bir neden olmaksızın evlerinden 1 kilometre uzağa gitmelerine izin verilmiyor.
Portekiz'de de Salı sabahına kadar, işe ya da okula gidilmesi haricinde, insanların yaşadıkları yerin bağlı olduğu belediye sınırları dışına çıkması yasaklandı.
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