04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Asya genelinde çok sayıda konser ve kültür sanat etkinliği iptal ediliyor.
Virüsün ortaya çıktığı Çin ana karasının yanında Hong Kong ve Makao özel idare bölgeleri ile bölge ülkeleri Güney Kore ve Singapur'da da çok sayıda etkinliğin iptal edildiği bildirildi.
ABD'nin Boston Filarmoni Orkestrası Asya turnesini yapmayacağını açıklarken, Hong Kong Filarmoni Orkestrası beş konserini erteledi.
Hong Konglu pop müzik şarkıcıları Andy Lau, Leon Lai ve Miriam Yeung, şubat ayında Hong Kong'da ve Makao ile Singapur'da vermeyi planladığı konserleri iptal etti.
Tayvanlı pop müzik sanatçısı Jolin Tsai, Çin turnesini ertelediğini duyurdu.
Güney Kore'de de popüler müzik türü olan "K-Pop" gruplarından bazıları Singapur, Makao ve Tayland'da yapacakları konserlerini iptal ettiklerini açıkladı.
ART BASEL HONG KONG SERGİSİ İPTAL EDİLEBİLİR
Yeni tip koronavirüs salgını Asya'nın en prestijli sanat etkinliklerinden kabul edilen Art Basel Hong Kong modern sanat sergisinin iptal edilmesini gündeme getirdi. Serginin organizatörleri, galeri sahipleri ve koleksiyonerlere yazdıkları mektupta, mart ayında yapılması planlanan etkinliğin sağlık şartları konusunda duyulan kaygılar nedeniyle iptal edilebileceğini belirtti.
YENİ TİP KORONAVİRÜS
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, koronavirüsten can kaybının 425'e ulaştığı, tespit edilen koronavirüs vakasının ise 20 bin 438’e çıktığı belirtilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!