AA

Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Asya genelinde çok sayıda konser ve kültür sanat etkinliği iptal ediliyor.

Virüsün ortaya çıktığı Çin ana karasının yanında Hong Kong ve Makao özel idare bölgeleri ile bölge ülkeleri Güney Kore ve Singapur'da da çok sayıda etkinliğin iptal edildiği bildirildi.

ABD'nin Boston Filarmoni Orkestrası Asya turnesini yapmayacağını açıklarken, Hong Kong Filarmoni Orkestrası beş konserini erteledi.

Hong Konglu pop müzik şarkıcıları Andy Lau, Leon Lai ve Miriam Yeung, şubat ayında Hong Kong'da ve Makao ile Singapur'da vermeyi planladığı konserleri iptal etti.

Tayvanlı pop müzik sanatçısı Jolin Tsai, Çin turnesini ertelediğini duyurdu.

Güney Kore'de de popüler müzik türü olan "K-Pop" gruplarından bazıları Singapur, Makao ve Tayland'da yapacakları konserlerini iptal ettiklerini açıkladı.

ART BASEL HONG KONG SERGİSİ İPTAL EDİLEBİLİR

Yeni tip koronavirüs salgını Asya'nın en prestijli sanat etkinliklerinden kabul edilen Art Basel Hong Kong modern sanat sergisinin iptal edilmesini gündeme getirdi. Serginin organizatörleri, galeri sahipleri ve koleksiyonerlere yazdıkları mektupta, mart ayında yapılması planlanan etkinliğin sağlık şartları konusunda duyulan kaygılar nedeniyle iptal edilebileceğini belirtti.

YENİ TİP KORONAVİRÜS

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, koronavirüsten can kaybının 425'e ulaştığı, tespit edilen koronavirüs vakasının ise 20 bin 438’e çıktığı belirtilmişti.