Koronavirüs aşısı çalışmalarında ilk klinik deneylerden başarılı sonuçlar aldığını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söyledi.
BioNTech ve ABD merkezli Pfizer'ın birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının yüzde 90 başarıya ulaştığı açıklanmıştı.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının "virüsün başını ezip", 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden emin olduğunu ifade etti.
Pfizer ile BioNTech Pazartesi günü yaptıkları basın açıklamasında, aşı denemelerinin faz 3 aşamasında, gönüllü deneklerin yüzde 90'ında hastalığın gelişmesinin önlendiğini ve bu oranın beklenenden daha iyi bir sonuç olduğunu ifade etmişti.
Ancak, deneme sonuçları henüz tüm detaylarıyla açıklanmadığı için, aşının semptomsuz enfeksiyonlarda da etkili olup olmadığı sorusu yanıtlanmış değil.
Bu konuda iyimser olduğunu söyleyen Şahin, "Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlanması büyük bir etki yaratacaktır" dedi.
Geçen Pazartesi günü deneme çalışmalarının sonuçları açıklanıncaya değin aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını belirten Şahin, "Aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz artık" diye konuştu.
55 yaşındaki Şahin, geliştirdikleri aşının etkisine dair elde edilen sonuçlar nedeniyle, henüz resmen kanıtlanmış olmasa da, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını ifade etti.
https://www.youtube.com/watch?v=4B0zvzNIEqg&feature=youtu.be
Aşının "birden fazla şekilde" koronavirüse saldırdığını belirten Şahin, "Covid-19'un hücrelerimize girişini engelliyor. Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz" diye konuştu.
Aşının etkinliğiyle ilgili bazı önemli soruların önümüzdeki haftalarda ve aylarda yanıtlanabileceğini söyleyen Şahin, semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durduramayacağı sorusunun yanıtının ise bir yılı bulabileceğini kaydetti.
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