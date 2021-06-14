Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir mi?

Bir buçuk yıldır süren koronavirüs pandemisi birçok kişiyi olumsuz etkiledi. Olumsuz etkilenenler arasında kan ihtiyacı olan hastalar da var. Koronavirüs bulaşması nedeniyle endişe eden pek çok kişi, kan bağışçısı olmaktan çekindiğinden bağışlarda önemli bir düşüş yaşandı.
Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, kan bağışçı sayısının azaldığına dikkat çekerek, “Pandeminin başlamasından bu yana neredeyse 16 ay geçti. Pandeminin ilk başından bu yana süren kan bulma sorunumuz halen devam ediyor. Son 3 ayda Ramazan’ın da araya girmesiyle sıkıntımız daha da arttı. 17 günlük kapanma döneminde tüm Türkiye’de, bölgemizde ve kendi hastanemizde kan bağışçı sayısının azalması nedeniyle hastalarımız bazı sıkıntılar çekti” diye konuştu.
Toplumun farkındalığını artırmak için kan bağışının öneminin gündeme gelmesinin, halkı bu konuda aydınlatarak teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Antmen, “Yardımsever ve duyarlı bir toplumuz. Bu nedenle kan bağışı oranımız yüksek. Ancak pandemi nedeniyle virüs bulaşma endişesi, pek çok bağışçının kafasında soru işareti oluşmasına neden oldu. Bu soru işaretlerinin giderilmesi, toplumun aydınlatılması gerekiyor” dedi.
Kan bağışının büyük bir insanlık görevi olduğunu belirten Prof. Dr. Antmen, koronavirüs geçiren kişilerin kan verip veremeyeceğine dair kendileri sorular yönelttiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Koronavirüs geçiren kişiler, hocam ben kan verebilir miyim’ diye soruyor. Elbette verebilirler. Koronavirüs hastalığı geçirenler, korona virüs teması veya şüphesi olanlar, PCR testi yaptırdıktan sonra kan bağışçısı olabilirler. Ancak bu kişilerin bir kez PCR testinin negatif olması yeterli olmuyor. Hastalık geçirenlerin, temas ya da temas şüphesi olanların ardışık olarak 28 gün arayla, iki kez koronavirüs testlerinin negatif olması şartı gerekiyor. PCR testleri negatif çıkanlar, kan bağışçısı olabilirler. Korona virüs aşısı olanlar da bağışçı olabilir. Ülkemizde Korona virüs aşısı olanların sayısı hızla artıyor. Aşı olanlar da hiç çekinmeden, korkmadan büyük bir istekle kan vermeli. Verilen her kan bir hastanın sağlığına kavuşmasını sağlar, hayat kurtarır."
Korona virüs vaka sayılarının azaldığına, kan bağışı için endişeye gerek olmadığını kaydeden Prof. Dr. Antmen, “Adana’da koronavirüs ile ilgili sayılar son derece azaldı. Kan vermemek için, bağışçı olmamak için hiçbir sebep yok. Herkese Kızılay Kan Merkezleri’ne gidin ve bağışçı olun demek istiyorum. Sadece taze kan değil bütün kan ürünlerinden vermeliler. Kan bağışı için gidildiğinde verecekleri 1 tüp fazla kan ile kök hücre bağışçısı da olabilirler. Kök hücre, kemik iliği kanseri olan hastalarının hayata tutunması için gerekiyor. Kök hücre bağışı ile bir kişinin hayatını kurtarabilirler" ifadelerini kullandı.
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