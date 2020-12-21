Korona vaka ve ölüm sayılarındaki artışla beraber gözler korona aşısına çevrilmiş durumda. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise ilk sıralarda "Korona aşısı ne zaman uygulanacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, korona visürü aşısı ne zaman vurlacak? İşte, detaylar...

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya ilişkin açıklamlarda bulundu. Selvi şöyle dedi:

"Bakan Koca, şunları söyledi: “11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.”

Bakan Koca “İlk aşıyı siz mi olacaksınız” sorusuna ise, “Strateji gereği öncelik sağlık çalışanları olduğu için ben de sağlık çalışanı olduğum için ilk aşı olanlardan olabilirim” karşılığını verdi."