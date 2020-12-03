Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Pfizer ile corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci, "Aşıların dağıtım sürecine başladık, Birleşik Krallık’ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz" dedi. Türkiye'de koronavirüs aşısı ile ilgili son durumu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM GELİŞMLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
Açıklama şu şekilde devam etti:
“Temin etmek üzere olduğumuz diğer aşı ise mRNA aşısıdır ve genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşıdır. mRNA aşıları insanlarda yeni uygulanan bir teknoloji ile hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem başarılı sonuçlar alınmıştır. Türkiye’nin standartlarına uygun olabilecek diğer alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam etmektedir.
Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye’ye 11 Aralıktan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir."
Aşılama çalışmaları dört aşamada yürütülecek
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulunun çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlediğini belirterek aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesinin planlandığını duyurdu.
Bakan Koca aşılama çalışmalarının aşamalarını şu şekilde sıraladı:
"İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.
İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.
Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır."
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