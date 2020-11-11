Milyonlarca insanın beklediği haber geldi, koronavirüs aşısı bulundu. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısında test yapılan gönüllülerin yüzde 90'ında sonuçların olumlu olduğu ifade edilirken, test yapılan gönüllülerde, ciddi bir güvenlik kaygısı görülmedi. Şirketin ikinci testleri ise bu hafta sonu duyurulacak. Aşının hem koruyucu etkisi hem de herhangi bir yan etkisi olup olmadığı, iki yıllık bir sürede belli olacak. Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin bulduğu koronavirüs aşı çalışması Almanya'da Nobel'e aday gösterilecek.
KORONAVİRÜS AŞI FİYATI NE KADAR?
BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak.
Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Amerikan basınının manşetine taşındı.
ABD'nin en önde gelen gazetelerinden New York Times, çiftin haberini "Kovid-19'u çözmek için öne çıkan aşının arkasındaki karı-koca takımı" başlığını attı.
Haberde çiftin Türkiye'den Almanya'ya yerleşme ve buradaki çalışmalarından da bahsedildi.
Türeci ve Şahin ile yapılan bir röportaja da yer verilen haberde Şahin, geliştirmekte oldukları aşıyla ilgili, "Bu Kovid döneminin bitişinin başlangıcı olabilir." ifadesini kullandı.
Öte yandan çift, pazar günü aşının yüzde 90 etkili olduğunun açıklanmasının ardından kendilerine Türk çayı demleyerek bu haberi kutladıklarını anlattı.
Türeci-Şahin çiftini manşetine taşıyan bir diğer ABD'li yayın kuruluşu da CNN International oldu.
CNN International, haber için "Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Türk-Alman çift" başlığını kullandı.
Çiftin yaşam ve meslek hikayelerine yer verilen haberde, "Bilim dünyası için bu aşı muazzam bir adımken, Şahin ve Türeci tıbbi başarılar dünyasının emektarları olacak." ifadelerine yer verildi.
UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR?
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