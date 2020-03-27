

Sinemalar, tiyatrolar, müzeler, galeriler... Koronavirüs salgını tüm dünyada hayatı durdururken sanat dünyasında da birbiri ardına sergi, fuar iptalleri geliyor.

Son olarak çağdaş sanatın en büyük buluşma alanlarından biri olan uluslararası sanat fuarı Art Basel'in haziran ayında İsviçre'nin Basel kentine başlayacak olan 50. edisyonunun iptal edildiği açıklandı.

35 ülkeden 280 galerinin katıldığı fuar 17 Eylül'de düzenlenecek.

Asya'nın en büyük sanat fuarı Art Basel Hong Kong da geçen ay koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Art Basel Hong Kong online olarak sanat severlerle buluşmuştu.