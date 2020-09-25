Koronavirüs: ABD'de yapılan araştırmaya göre 'Virüs artık daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil'

Koronavirüs vaka sayılarının yeniden arttığı ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, salgının başlangıcından bu yana mutasyon geçiren virüsün muhtemelen daha bulaşıcı hale geldiğine ancak daha ölümcül olmadığını gösteriyor.
Araştırma koronavirüsün 5 bin ayrı gen diziliminin incelenmesiyle yapıldı.
Washington Post gazatesindeki habere göre kamu sağlığı uzmanları bütün virüslerin değişime uğradığını ama bu mutasyonların çoğunun önemsiz olduğunu da not ettiler.
ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden virolog David Morens yeni araştırmanın sonuçlarını çok büyütmemek gerektiğini ama virüsün sosyal mesafe önlemleri gibi hastalığın yayılmasını engelleyici adımlar karşısında kendisini korumak için daha kolay bulaşma özelliği geliştiriyor olabileceğini söyledi.
David Morens, "Bu önlemlerin her biri bulaşmanın önünde engel oluşturuyor, fakat virüs daha bulaşıcı hale geldikçe, veriler, bu engelleri aşmada giderek daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.
Buna karşılık Morens, bu bulguların, virüsün aşı bulunduktan sonra bile mutasyon geçirmeyi sürdürebileceği, dolayısıyla tıpkı grip aşısının her yıl güncellenmesi gibi, Covid-19 aşısının da mutasyona göre güncellenmesinin gerekebileceğini de söylüyor.
ABD'de koronavirüs vakalarının seyrini izleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre son iki hafta içinde 50 eyaletin 20'sinde vaka sayıları yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.
ABD'de Çarşamba günü yeni vaka sayısı 38 bin 204 oldu ve böylece ülkede hastalığa yakalananların toplam sayısı 6,9 milyona yaklaştı.
Salı günü koronavirüs ölümlerinin 200 bini aştığı ABD'de her gün 300 ila 1000 arasında kişi Covid-1 hastalığı sonucu hayatını kaybediyor.
Bu rakamlara göre ABD dünyada koronavirüs vakaları ve ölümleri toplam sayısında birinci sırada.
Vakalardaki en yüksek artışlar Colorado, Wyoming, Wisconsin ve Montana gibi ülkenin batısı ve orta batısındaki eyaletlerde yaşanıyor.
Yaz aylarında en çok vakanın yaşandığı Texas'da da son bir kaç gün içinde yeniden bir yükseliş görülüyor.
Kamu sağlığı uzmanları verilere göre vaka artışlarında başı gençlerin çektiğine dikkat çekiyorlar.
Rakamların yüksekliğine karşın Amerikan nüfusunun yüzde 90'ının henüz hastalığa yakalanmamış oluşu, toplum içinde bir bağışıklık duvarı oluştuğunun da söylenemeyeceğini gösteriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!