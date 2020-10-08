ABD'de iki Covid-19 ilacının acil kullanımı için FDA'den onay bekleniyor!

ABD basını, Eli Lilly ve Regeneron şirketlerinin geliştirdikleri iki Covid-19 antikor ilacının acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayının beklendiğini yazdı.
Wall Street Joural gazetesinin haberine göre Eli Lilly'nin geliştirdiği antikor ilacı, yeni teşhis konulan ve hastalığı hafif ve orta şiddetli semptomlarla geçirenleri hedef alıyor.
Bu ilacın, hastalığı başlangıçta iyileştirebilecek ve hatta belki de önleyebilecek yeni bir koronavirüs tedavisinin kapısını aralayabileceği belirtiliyor.
Şirket, söz konusu antikor ilacından bu ay 100 bin, yıl sonuna kadar da 1 milyon doz üretebileceğini söylüyor.
Covid-19 tedavisinde şu an kullanılan Remdesivir ve plazma tedavileri, hastanedeki ağır hastalara veriliyor.
Eli Lilly, ilacın yeni teşhis konulmuş, yüksek risk grubundaki hastalarda hafif ve orta şiddette görülen semptomların, ağırlaşmasını önlemek adıan kullanım için onay başvurusu yaptıklarını açıkladı. Şirket yetkilileri, bu risk gruplarının arasında 65 yaş üstü ya da obez hastalar olabileceğini belirtti.
Lilly'nin LY-CoV555 adlı antikor tedavisi, ABD'de Covid 19 olup, iyileşen ilk hastalardan birinden alınan antikor örnekleriyle geliştirildi. İlaç, aslında bu antikorların bir klonu.
Bu arada New York Times gazetesi de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 tedavisinde kullanılan antikor ilacını geliştiren Regeneron'un da FDA'ya acil kullanım onayı başvurusu yaptığını açıkladı.
Şirket, şu anda ellerinde söz konusu antikordan 50 bin doz bulunduğunu ve birkaç ay içinde 300 bin doz üretim yapabileceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Donlad Trump, yayımladığı videoda koronavirüse yakalanmasını "Tanrın'nın bir lütfu"diye tanımlarken, "Regeneron'ın antikor kokteylinin kendisini birden daha iyi hissettirdiğini" söyledi.
Trump'ın tedavisinde doğrudan bu ilacın etkili olup olmadığına dair bir kanıt yok. Doktarları, başkana başka ilaçlar da verildiğini açıklamıştı
Regeneron'un geliştirdiği tedavi, bağışıklık sisteminin virüse tepkisini güçlendirdiğine inanılan iki güçlü antikorun karışımı. İlacın ilk denemelerinin umut vadettiği belirtiliyordu.
Şirket, ilacın özellikle kendi antikorlarını üretemeyenlerdeki virüs seviyelerini düşürdüğünü iddia etmiş ancak bu iddiayı destekleyecek verileri henüz yayımlamamıştı. İlacın klinik deneyleri de sürüyor.
Regeneron, deneysel tedavisi için federal hükümetten 500 milyon dolardan fazla destek almıştı.
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