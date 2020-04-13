Koronavirüs: ABD daha erken tedbir alabilseydi 'hayatlar kurtarılabilirdi'

Trump'ın baş sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci, "En başından itibaren her şeyi kapatsak daha farklı olabilirdi" dedi.

ABD yönetiminin koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı "Covid-19'u durdurmaya yönelik önlemler daha erken alınsa hayatlar kurtarılabilirdi" dedi.

Doktor Anthony Fauci, CNN televizyonuna verdiği mülakatta "En başından itibaren her şeyi kapatsak daha farklı olabilirdi" dedi fakat bunun karmaşık bir karar süreci olduğunu söyledi.

ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı yarım milyonu geçerek 555 bine ulaşırken 22 bin kişi de hayatını kaybetti.

New York vakaların ve ölümlerin en yüksek olduğu eyalet.

Trump yönetiminin sağlık konularında en üst düzey danışmanı Dr Fauci, aynı mülakatta ABD'nin bir çok bölgesinde hayatın Mayıs ayı başları gibi yakın bir zamanda normale dönmeye başlayabileceğini de söyledi.

ABD hükümetinin 16 Mart'ta ilan ettiği sosyal mesafe önlemlerinin Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Covid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülke ABD.

Fauci neler söyledi?

Daha önce New York Times gazetesinde Dr. Fauci'nin de aralarında olduğu bilim danışmanlarının hükümete Şubat ayı sonlarına doğru, çok sıkı tedbirler tavsiye ettiği yolunda bir haber çıkmıştı.

CNN programına çıkan Dr Fauci, bu haber sorulduğunda, bilim danışmanlarının tavsiyelerinin yalnızca sağlık değerlendirmelerine dayandığını söyledi ve şöyle sürdürdü:

"Çoğu zaman bu tavsiyelere uyulur. Bazen de uyulmaz. Fakat olan oldu ve şu anda bulunduğumuz noktadayız."

ABD'nin sağlık politikasına yön veren en önemli kişi olan Dr Fauci, daha erken önlem alınsaydı hayatların kurtulacağını kimsenin inkar edemeyeceğini söyledi ama "o dönemde her şeyi kapatma önerisine çok direnç vardı" diyerek bu tür kararların sadece sağlık kaygılarıyla alınmadığını kaydetti.

Sağlık danışmanı ABD'de şu anda bu noktaya gelmesinde tek faktörün önlemlerin gecikmesi olmadığını da ekledi ve ülkenin büyüklüğü ve toplumsal çeşitliliği gibi faktörlere dikkat çekti.

İyimser tahminler

Dr Fauci buna karşılık ülkede gelecek aydan itibaren en azından bazı konularda normale dönüşün başlayabileceğini söyledi. Ama bazı konularda erken rahatlama havasına girmenin salgının yeniden alevlenmesine yol açabileceğine de dikkat çekti.

"Bu, ülkenin neresinde yaşadığınıza, salgının o bölgede nasıl yaşandığına ve henüz deneyimlememiş olabileceğiniz salgın tehdidine bağlı olarak değişecektir" diye konuştu.

Dr Fauci, 3 Kasım tarihinde yapılması planlanan ABD Başkanlık seçimlerinin de, ülke çapında önlemlerin gevşetilmesi süreci ölçülü ilerlerse gerçekleşebileceği konusunda iyimser göründü.

https://www.youtube.com/watch?v=lLztUNvItf4&feature=youtu.be

New York'ta son durum

Salgının en kötü etkilediği ABD eyaleti New York'un valisi Andrew Cuomo Pazar günü yaptığı basın toplantısında, eyaleti en kısa zamanda "açmak" istediklerini söyledi.

Fakat Cuomo aynı zamanda bunu yapabilmek için komşu eyaletlerle daha sıkı eşgüdüm, daha fazla test imkanı ve merkezi hükümetten ek mali destek gerektiğini de kaydetti.

New York'ta matemin derinliği

Koronavirüs salgını: New York'un zor günleri

İleriye yönelik tahminler konusunda temkinli olmak gerektiğini söyleyen Cuomo, "Uzmanların verilere dayanarak yaptıkları her modelleme ve tahmin doğru çıkmadı" diye konuştu.

Kötümser tahminlerin gerçekleşmemiş olmasını "iyi haber" diye niteleyen Cuomo, bunun izlenen politikalar ve sosyal tedbirlere uyumun, son bir kaç hafta içinde sonuç vermeye başladığı anlamına geldiğini söyledi:

"İlk günden beri söylüyorum. Mayıs ayında bütün işyerleri açılacak, yok Haziran ayında açılacak, bütün bunlar çok erken sözler. Şu anda hiç kimsenin bu konularda gerçekten bilerek karar alabileceğini düşünmüyorum."

New York'da şu ana kadar 174 bin Covid-19 vakası tespit edildi ve ölenlerin sayısı 9 bin 385'e ulaştı.

Cuomo ölümlerin "korkunç yüksek" olmasına rağmen artık yükselmemeye başladığını son bir kaç gündür hep 700'lü sayılarda olduğunu söyledi.

ABD'de sosyal kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Beyaz Saray sosyal mesafe önlemlerini biran önce gevşetme konusunda hala istekli görünüyor ve Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Dr Stephen Hahn'a göre 1 Mayıs tarihi hedefleniyor.

Dr Hahn ABC televizyonuna dün "Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz" dedi, ama kararda nihai olarak güvenlik ve sağlık değerlendirmelerinin belirleyici olacağını kaydetti.

Aralarında Dr Hahn'ın da bulunduğu uzmanlar test sayısını artırmanın ülkeyi biran önce karantina sınırlamalarından kurtarmakta en önemli rolü oynayacağına inanıyorlar, fakat Başkan Trump testin yaygınlaştırılmasının o kadar önemli olmadığı görüşünde.

New York Valisi Andrew Cuomo ve New Jersey Valisi Phil Murphy dün testlerin artırılması konusunda destek istediler.

Cuomo dün ayrıca kimlerin Covid-19'u geçirmiş olduğunu dolayısıyla işe dönebileceğini belirlemek amacıyla insanları antikor testi yaptırmaya çağıran bir kararname yayınladı.

Bu arada Beyaz Saray sözcü yardımcısı Judd Deere Başkan Donald Trump'ın Wyoming'de de "büyük felaket" durumu ilan ettiğini açıkladı. Böylece ABD'nin 50 eyaletinin tümünde tarihinde ilk kez "felaket" durumunu ilan edilmiş oluyor.

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