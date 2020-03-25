AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452 bin 156'ya ulaştı.

Öte yandan açıklanan son sayılara göre, koronavirüs tanısı konulan 113 bin 687 kişi iyileşti.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 503 kişiyle İtalya'da kaydedildi.

İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 281 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

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Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 77 kişi ile İran, beşinci ülke ise 1100 kişi ile Fransa oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.