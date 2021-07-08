Koronavirüs aşılama işlemleri yurt genelinde büyük bir hızla devam ederken akıllara birçok soru geliyor. Önemli sorulardan biri de koronavirüs rahatsızlığı geçirenlerin ne zaman aşı olabileceği ve kaç doz aşı olacağıydı. Covid geçirenler 2. doz aşı olacak mı? Covid geçirenler ne zaman aşı olabilir?

COVİD-19 GEÇİRENLER 2. DOZ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulaması yeniden başladı.

Randevuların açıldığı 2. doz aşıda sırası gelenler aşısını olabilecek.

Avrupa'ya seyahatlerde istenen aşı kimliğinde hastalığı geçirseniz de 2 doz aşı olma zorunluluğu olması da randevu sisteminin yeniden açılmasında etkili oldu.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüse yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşının 3 aya düşürüldüğünü duyurmuştu.