11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona virüs haritası, Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerikalı araştırmacıların geliştirdiği coronavirüs haritası ile hangi ülkelerin coronavirüsüne yakalandığını, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısını takip edebiliyorsunuz. İşte corona virüs canlı harita
İŞTE CORONA VİRÜS CANLI HARİTASI
CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ!
Türkiye'de ilk koronavirüs (Coronavirus/Kovid-19) vakasının görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüsün bir erkekte görüldüğünü, genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Diğer yandan koronavirüse yakalanan kişinin çevresindekilerin de gözetim altına alındığını açıkladı. Bakan Koca, "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece koronavirüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Yurtdışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma programına lütfen uyalım. Yurt dışından dönenler için 14 kuralı, dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz için anahtar kelimemiz yine 14'tür." dedi.
60'I AŞKIN ÜLKE VE BÖLGEDE CORONA VİRÜS
Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1701, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 56, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1, Türkiye 1.
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