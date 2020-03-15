15 MART 2020
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Korona virüs canlı haritası yayınlandı! İşte 15 Mart 2020 coronavirüs live map

Dünya genelinde yayılan corona virüs vakasına Türkiye'de de rastlandı. Avrupada binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsün yayılmasının ardından Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. İşte, 15 Mart 2020 Corona virüs haritası (coronavirus map)

15.03.2020 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
coronavirüs haritası

Corona virüs haritası, Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerikalı araştırmacıların geliştirdiği coronavirüs haritası ile hangi ülkelerin coronavirüsüne yakalandığını, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısını takip edebiliyorsunuz. İşte corona virüs canlı harita

İŞTE CORONA VİRÜS CANLI HARİTASI

 

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS 6'YA YÜKSELDİ!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının Avrupa'dan gelen bir erkek şahısta görülmesinin ardından aynı aileden 4 kişide daha koronavirüse rastlandı. Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam yaptığı açıklamada son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

60'I AŞKIN ÜLKE VE BÖLGEDE CORONA VİRÜS

Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1701, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 56, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1, Türkiye 6. KKTC 6.

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