20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona virüs haritası, Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerikalı araştırmacıların geliştirdiği coronavirüs haritası ile hangi ülkelerin coronavirüsüne yakalandığını, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısını takip edebiliyorsunuz. İşte, corona virüs canlı harita
İŞTE CORONA VİRÜS CANLI HARİTASI
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN DÖRDÜNCÜ ÖLÜM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 359'a ulaştığını açıkladı. Koronavirüs tespit edilen bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıklayan Koca, hayatını kaybeden hasta sayısının 4'e çıktığını duyurdu
Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.
DÜNYADA CORONAVİRÜS VAKA SAYISI SON DURUM
Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
|Ülke
|Toplam vaka
|Toplam ölüm
|Toplam taburcu
|Türkiye
|359
|4
|-
|Çin
|80,928
|3,245
|70,420
|İtalya
|41,035
|3,405
|4,440
|İran
|18,407
|1,284
|5,979
|İspanya
|17,963
|830
|1,107
|Almanya
|15,320
|44
|115
|Fransa
|10,995
|372
|602
|Güney Kore
|8,565
|91
|1,947
|ABD
|11,780
|176
|108
|İngiltere
|3,269
|144
|65
İTALYA'DA ÖLÜM SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ!
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı.
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