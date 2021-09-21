Korona vaka sayısı 21 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son rakamlara göre pozitif vaka sayıları 30 bin sınırına yaklaştı. Öte yandan vefat sayıları ise 230'u geçerek yeniden yükseliş gösterdi. İşte tedirgin eden tablonun detayları...
KORONA 21 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?
Koronavirüs 21 Eylül Pazartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
20 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI
Son 24 saatlik verilere göre 27 bin 688 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 231 oldu. Bir günde toplam 346 bin 435 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 949 olarak kaydedildi.
AŞILAMA SAYISI ARTIYOR
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 68,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 105 milyon 611 bin 261’e yükseldi.
İKİ DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 75,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Eskişehir, Çanakkale Amasya, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı ise sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Ağrı takip etti.
"İLK DOZ AŞIDA ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik.
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