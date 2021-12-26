Korona vaka sayısı 26 Aralık verileri henüz açıklanmadı. Dün açıklanan veriler ise tedirginliği artırdı. Dünyada Omicron alarmı sürerken gözler Türkiye'deki vaka sayısına çevrildi. Geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan güncel verilere göre Türkiye korona vaka sayısı 20 binin üzerinde kaydedildi. İşte güncel korona vaka ve vefat sayısı verileri...

25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 109 oldu.

İLLERE GÖRE AŞI BİLANÇOSU

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,49 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 128 milyon 349 bin 256 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"OMICRON VARYANTI HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİNİ ÇOK ARTIRDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle."

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