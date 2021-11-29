Vaka sayıları düşüşe geçti!

Korona vaka ve vefat sayıları son günlerde dünyayı alarma geçiren Nu varyantı nedeniyle dikkatle inceleniyor. Henüz Sağlık Bakanlıpı tarafından 29 Kasım korona verileri açıklanmadı. Ancak dün ki veriler akaşm saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, korona vaka ve fat sayısı kaç oldu? Merak edenler için güncel 28 Kasım korona vaka sayısı verilerini heberimizde derledik. Korona vaka sayısı 29 Kasım Pazartesi verileri ise akşam saatlerinde yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

VAKA SAYILARI 21 BİNELERE KADAR GERİLEDİ!

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 350 bin 385 testte 21 bin 655 vaka tespit edildi. 213 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 7 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 385 testte 21 bin 655 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 7 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,12 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 201 bin 40, 2'nci dozda 50 milyon 354 bin 168 ve 3'üncü dozda 12 milyon 121 bin 344 olmak üzere toplam 120 milyon 114 bin 498 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'CİDDİ DEĞİŞKENLİKLER GÖRÜLMÜYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi.

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