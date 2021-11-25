Vaka sayıları düşüşe geçti!

Korona vaka ve vefat sayısı 25 Kasım verileri açıklandı. Açıklanan verilerdeki düşüş dikkat çekerken gözler 26 Kasım güncel verilerine çevrildi. Peki, korona vaka sayısı kaç? İşte 25 Kasım korona vaka ve vefat sayıları...
KORONA 26 KASIM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?
Koronavirüs 23 Kasım verileri günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
VAKA SAYILARI TEDİRGİN ETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 639 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,94, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,45 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 884 bin 933 doza yükseldi. 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
"BİR KISMIMIZ SALGIN YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAYI SEÇİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır.
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