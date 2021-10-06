Korona vaka sayısı 6 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre pozitif vaka sayıları 30 bin sınırına kadar ulaştı. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 6 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 6 Ekim Çarşamba günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

5 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 5 Ekim Salı tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, Günlük Kovid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,34 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 332 bin 665 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.