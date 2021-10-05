Korona vaka sayısı 5 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre ise bir süredir 27 bin seviyelerinde seyreden vaka sayılarının 28 bine ulaştığını gösterdi. Ayrıca vefat sayısı ise bir önceki güne göre büyük artış gösterip yeniden 250 sınırına ulaştı. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 5 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 5 EkimSalı günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

3 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 4 Ekim Pazartesi tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

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Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Kovid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 152 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 411 bin 865 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

"KISIR DÖNGÜ MÜ?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım."